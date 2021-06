AW

Wystartowały Mistrzostwa Polski 3x3!

Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 edycja 2020 nie odbyła się. Ilość turniejów rozegrana w zeszłym roku była zdecydowanie niższa porównując do 2019 roku. Polski Związek Koszykówki zaplanował tegoroczną edycję Mistrzostw Polski 3x3 we współpracy z promotorami z całej Polski.

Wzorem FIBA, turnieje będą ogłaszane w momencie, gdy będzie pewność, iż dany turniej odbędzie się.

Mistrzostwa Polski rozgrywane są w kategoriach OPEN K oraz OPEN M. W turnieju finałowym zaplanowanym na 7-8 sierpnia przewidujemy udział 16 zespołów męskich oraz 12 zespołów żeńskich.

Przy turniejach dodatkowo mogą zostać rozegrane kategorie młodzieżowe.

Harmonogram wydarzeń:

Basketmania – Łódź – 5-6.06.2021 r.

Wyniki (kategorie młodzieżowe):

https://play.fiba3x3.com/events/cdee720e-3ad6-445f-b50e-95c5c6588346

Wyniki (kategorie OPEN):

https://play.fiba3x3.com/events/847032fb-8224-4830-8115-b45830edbbb9

Kujawsko-Pomorskie 3x3 Basket Tour by CH Wzorcownia (OPEN K, OPEN M oraz U13 M)

Włocławek, 19.06.2021 r.

Rejestracja: https://play.fiba3x3.com/events/f4612a98-44eb-4ba0-93c4-780a7db91595/categories

III MAŁOGOSZCZ BASKET CUP CITY TOUR (OPEN M)

Małogoszcz, 19.06.2021 r.

Rejestracja: https://play.fiba3x3.com/events/b09927f8-4f30-41dc-a85a-b159eef69e88

3x3 Gdynia (OPEN M i OPEN K)

Gdynia, 19-20.06.2021 r., obowiązuje konieczność zgłoszenia się przez system zapisów Gdyńskiego Centrum Sportu STS-live.pl.

Rejestracja (OPEN K): https://play.fiba3x3.com/events/fc979d33-be64-48c8-9515-cdb39d27deb8/categories

Rejestracja (OPEN M): https://play.fiba3x3.com/events/0b9d6658-b532-484e-b673-df3484b9643a/categories

Stop smartfonizacji! (OPEN M, U17 M, U17 K, U15 M, U15 K, U13 M, U13 K, U11 M, U11 K)

Grójec, 26-27.06.2021 r.

Rejestracja (kategorie młodzieżowe): https://play.fiba3x3.com/events/d11444e8-6843-41a1-8d6f-89183db1ba87

Rejestracja (OPEN M): https://play.fiba3x3.com/events/c70ccb87-e6af-4b7c-9a96-7e535b8b0f3b

Rzeszów Streetball Challenge (OPEN M, OPEN K)

Rzeszów, 3.07.2021 r.

Rejestracja: https://play.fiba3x3.com/events/890fe765-79ae-4c73-830b-538b9d815406

Pula nagród w każdym turnieju zależy od organizatora. Pierwszy zespół z każdej kategorii (OPEN M i OPEN K) uzyska awans do turnieju finałowego MP 3x3. Większa ilość miejsc może zostać przyznana w przypadku braku niedostatecznej liczby turniejów kwalifikacyjnych. Przynajmniej dwie osoby z zakwalifikowanej drużyny muszą wziąć udział w turnieju finałowym.

Polski Związek Koszykówki wystąpił do FIBA z prośbą o nadanie rangi turniejów QUEST (wyżej punktowane) wraz z nagrodą w postaci awansu do turnieju World Tour Masters lub Challenger. FIBA zastrzega sobie prawo do odmowy w przypadku braku możliwości przyznania awansu do wspomnianych turniejów.