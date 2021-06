Pewne zwycięstwo Polaków nad Tunezją

Reprezentacja Polski pewnie pokonała Tunezję 89:66 w Arenie Gliwice w meczu przygotowawczym do kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Kolejny mecz Biało-Czerwonych już w piątek - rywalem będzie Łotwa.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, a Polacy zdobywali przewagę dzięki trafieniu Michała Michalaka. Po serii 10:0 i akcji Jarosława Zyskowskiego Biało-Czerwoni uciekali nawet na siedem punktów. Rywale wracali do gry dzięki trafieniom Radhouane Slimane, ale to nasza kadra ciągle była stroną przeważającą. Trójka Amrou Bouallegue’a zbliżyła Tunezję do stanu 20:18 po 10 minutach rywalizacji.

Dwa rzuty z dystansu Jarosława Zyskowskiego i Adama Waczyńskiego uspokoiły sytuację zespołu trenera Mike’a Taylora. Kolejne trafienie Michała Michalaka z kolei sprawiało, że różnica wynosiła już 15 punktów. Ofensywa Polaków wyglądała bardzo dobrze, na co wpływ miała skuteczność za trzy. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:29.

W trzeciej kwarcie Biało-Czerwoni przede wszystkim kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Wobec kontuzji Łukasza Koszarka, sporo na rozegraniu zależało od Łukasza Kolendy, który starał się wykorzystywać swoje minuty. Nadal świetnie prezentował się Michał Michalak, a trójki dokładał Jakub Garbacz. Ostatecznie po 30 minutach było już 75:46.

W ostatniej części meczu swoje punkty zdobył też wracający po kontuzji Mateusz Ponitka. Polacy zatrzymali się w ataku, a trener Mike Taylor próbował różnych ustawień, dając też okazję do pokazania się Aleksandrowi Dziewie. Zwycięstwo Biało-Czerwonych do samego końca nie było zagrożone. Polacy zwyciężyli pewnie - 89:66.

Polska - Tunezja 89:66 (20:18, 30:11, 25:17, 14:20)

Polska: Michalak 17, Waczyński 15, Garbacz 13, Kolenda 12, Zyskowski 8, Balcerowski 6, Kulig 5, Cel 4, Olejniczak 4, Mazurczak 3, Ponitka 2, Dziewa 0, Koszarek 0

Tunezja: Mamaoui 17, Ben Taher 13, Mejri 9, Ochi 8, Haddad 5, Bouallegue 5, El Mabrouk 4, Slimane 4, Chihi 1, Addami 0, Hadidane 0, Kacem 0