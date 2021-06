Taylor i Michalak po meczu Polska - Tunezja

Michał Michalak: To jest dla nas kolejny krok w przygotowaniu do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Chcieliśmy poprawić niektóre elementy, które ostatnio szwankowały. Mamy na celu utrzymać naszą dobrą grę w dłuższych fragmentach spotkania. Jakość gry momentami się poprawiła - to było widoczne. Musimy utrzymać dłużej koncentrację. Egzekucja w ataku idzie do przodu. Elementy w obronie też wychodzą nam coraz lepiej. W kolejnym meczu chcemy zagrać na jeszcze wyższym poziomie.

Mike Taylor: To był dobry mecz dla naszej drużyny. Jestem zadowolony z rozwoju zawodników. To bardzo wartościowe doświadczenie szczególnie dla młodych zawodników. Łukasz Koszarek odniósł kontuzję, a lukę po nim musieli wypełnić Łukasz Kolenda i Andrzej Mazurczak. Jarosław Zyskowski i Jakub Garbacz grają coraz lepiej, swoje zrobili też Michał Michalak i Adam Waczyński. Ogólnie to była dobra okazja dla zawodników, żeby lepiej poznać system w meczu. Mateusz Ponitka dostawała dwie minuty na kwartę - taki był plan. Pierwotnie miał zagrać dopiero z Łotwą, ale dzięki pracy z trenerem Dominikiem Narojczykiem wyprzedzili plan jego powrotu.