We wtorek i w środę kadra gra z Brazylią

Przed reprezentacją Polski ostatnie mecze przygotowawcze do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. We wtorek i w środę o godz. 20:00 Biało-Czerwoni w Arenie Gliwice podejmą Brazylię.

Zespół trenera Mike’a Taylora ma za sobą aż cztery mecze sparingowe rozegrane w Gliwicach - pokonał dotychczas Meksyk, Tunezję oraz Łotwę i musiał uznać wyższość Rosji. Teraz pora na ostatnie sprawdziany z bardzo silnym rywalem. Kwalifikacje olimpijskie rozpoczynają się już 29 czerwca w Kownie.

Brazylia już od pewnego czasu przebywała w Polsce - trenowała w hali Aqua Zdrój w Wałbrzychu. Do naszego kraju przyjechała w bardzo silnym składzie. Trener Aleksandar Petrović ma do dyspozycji m. in. Andersona Varejao (byłego gracza m. in. Cleveland Cavaliers), Cristiano Felicio (od kilku lat związanego z Chicago Bulls), Bruno Caboclo (wcześniej m. in. Toronto Raptors i Houston Rockets, ostatnio Limoges CSP), czy Marcelinho Huertasa (grał w Los Angeles Lakers, a niedawno w Lenovo Teneryfa).

Początek spotkań Polska - Brazylia we wtorek i w środę o godz. 20:00.



TERMINARZ MECZÓW W ARENIE GLIWICE (BILETY NA EBILET.PL):

22 czerwca

godz. 20:00 Polska - Brazylia

23 czerwca

Polacy swój turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich zagrają w Kownie (Litwa), a w grupie B ich rywalami będą reprezentacje Słowenii oraz Angoli. Dwie najlepsze drużyny grupy zagrają następnie w półfinale z Litwą, Koreą lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca całego turnieju zagra w Tokio. Mecze będą rozgrywane od 29 czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzyska Olimpijskie Biało-Czerwoni zagrają w grupie C z Argentyną, Japonią i Hiszpanią. Koszykarski turniej w Tokio zostanie rozegrany od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r.

Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał