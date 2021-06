Brazylia pokonała Polskę w ostatnim meczu przygotowawczym

Biało-Czerwoni bardzo dobrze weszli w to spotkanie, a w pierwszych akcjach wyróżniał się Aleksander Balcerowski. Po rzutach wolnych Mateusza Ponitki i Aarona Cela było już 10:0. Po trzech minutach przerwał to Alex Garcia. Polacy prowadzili maksymalnie nawet 14 punktami, grając ze sporą energią i dobrą skutecznością w ofensywie. Ostatecznie dzięki kolejnemu zagraniu Balcerowskiego po 10 minutach było 27:17.

Druga kwarta była zdecydowanie bardziej wyrównana, a świetnie spisywał się przede wszystkim Leo Meindl. Dzięki późniejszemu trafieniu Yago Santosa ekipa trenera Aleksandara Petrovicia zbliżała się na zaledwie trzy punkty. Grę naszej kadry “rozruszał” Jakub Garbacz, ale nawet mimo tego Polacy po pierwszej połowie prowadzili już tylko 44:42.

Zaraz po 15-minutowej przerwie Brazylijczycy ponownie za wszelką cenę chcieli doprowadzić chociażby do remisu, ale to się nie udawało. Późniejsze trójki Aarona Cela z kolei dawały trochę spokoju gospodarzom. Dzięki akcji wykończonej przez Jarosława Zyskowskiego przewaga wynosiła już 11 punktów. Ostatecznie po 30 minutach było 66:57.

Przyjezdni ostatnią część meczu rozpoczęli od serii 6:0, szybko zmniejszając straty. Taką samą serią odpowiedział Michał Michalak, przez co Biało-Czerwoni ciągle byli lepsi. Kolejny zryw gości - m. in. w wykonaniu Meindla sprawił, że przegrywali już tylko punktem. Trójka Santosa z kolei dała im pierwsze prowadzenie w meczu. Ważna akcja należała także ponownie do Meindla i to ekipa z Ameryki Południowej zwyciężyła ostatecznie 85:79.



Terminarz turnieju kwalifikacyjnego w Kownie:

29 czerwca, godz. 15:30: Polska - Angola

1 lipca, godz. 15:30: Słowenia - Polska

3 lipca: półfinały

4 lipca: finał

Polska - Brazylia 79:85 (27:17, 17:25, 22:15, 13:28)

Polska: Balcerowski 15, Garbacz 15, Michalak 12, Cel 9, Koszarek 7, Ponitka 6, Kulig 4, Sokołowski 3, Kolenda 3, Zyskowski 2, Mazurczak 2, Hrycaniuk 1

Brazylia: Meindl 23, Santos 13, Garcia 10, Benite 8, Caboclo 8, Mariano 7, Felicio 6, Dias 5, Hettsheimeir 3, Huertas 2, Luz 0, Varejao 0