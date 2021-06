Balcerowski i Taylor po drugim meczu Polska - Brazylia

Aleksander Balcerowski: Niestety przegraliśmy ostatnią kwartę, mimo że kontrolowaliśmy całe spotkanie. Czasami udaje się dogonić rywali ostatnimi siłami, ale dzisiaj tego zabrakło. Nasza gra lepiej wyglądała niż wczoraj. Każdego dnia lepiej się rozumiemy. Rozmawialiśmy o pierwszych kwartach w naszym wykonaniu. Dzisiaj wyszliśmy z dużą większą energią. Jesteśmy teraz nastawieni na turniej kwalifikacyjny i na tym się skupiamy. Nie ma czasu na dodatkowy oddech.

Mike Taylor: Gratulacje dla Brazylii. To było kolejne świetne spotkanie przygotowawcze. Wszyscy byli skoncentrowani i gotowi na ten mecz. Jestem zadowolony z tego, jak się zaprezentowaliśmy. Kontrolowaliśmy większość meczu. Dobrze broniliśmy i zorganizowaliśmy naszą grę. Chcieliśmy wygrać ten mecz i mieliśmy na to szansę. W ważnych momentach nie graliśmy jednak najlepiej w ataku, a w dodatku zabrakło nam kilku dobrych akcji w defensywie. To jednak zasługa dobrej gry Brazylii. Przegraliśmy walkę o zbiórki - poprawa tego powinna być dla nas priorytetem. Zagraliśmy najbardziej kompletne spotkanie przygotowawcze. Idziemy w dobrym kierunku. Graliśmy w naszym rytmie, naszą koszykówkę, to także zasługa pojawienia się Łukasza Koszarka. Zdjął także trochę odpowiedzialności z Łukasza Kolendy i Andrzeja Mazurczaka, którzy również nam bardzo pomogli.