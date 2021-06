Koszkadra 3x3 zagra w ME!

Kwalifikacje do paryskiego turnieju zostały podzielone na dwa ośrodki. Pierwszy, gdzie rywalizowały nasze kadry, znajdował się w Tel Awiwie, drugi w rumuńskiej Konstancy. Awans do FIBA 3x3 Europe Cup uzyskały cztery najlepsze zespoły z każdej imprezy.

Biało-Czerwoni w grupie pokonali Hiszpanię (18:16) oraz Turcję (12:9). W meczu, który decydował o wyjeździe do Paryża okazali się lepsi od Chorwatów (21:12).

