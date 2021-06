Taylor i Ponitka przed kwalifikacjami olimpijskimi

Mateusz Ponitka, kapitan reprezentacji Polski:

To dla nas szansa, żeby zrobić historyczną rzecz dla polskiej koszykówki. Mamy duże nadzieje i dobra mentalność. Nie jesteśmy jednak faworytami, rozumiemy tę sytuację. Dobrze być “underdogiem”, będziemy chcieli zaskoczyć kilka osób. Atmosfera w drużynie jest świetna. Znamy świetnie system trenera Mike’a Taylora, gramy razem wiele lat. Każdy wie, jaka jest jego rola w zespole, to może być nasza przewaga. W zespole jest też grupa młodych zawodników, bo przechodzimy też zmianę pokoleniową. To doskonały moment, aby zebrali potrzebne doświadczenie. Mamy też kilku weteranów, którzy im pomagają - to taka mieszanka. Wszyscy przyjeżdżają tutaj, aby wygrać. Chcemy napisać w Kownie piękną historię.

Igrzyska zwykle oglądamy w telewizji, nie pamiętam polskiej drużyny na tej imprezie. Chcemy tam awansować i poczuć tę atmosferę. To największe marzenie każdego sportowca. I jednocześnie dla nas to także byłoby spełnienie marzeń. Zostawimy nasze serce na parkiecie. Wielu ludzi w nas nie wierzy, ale jestesmy po to, aby zrobić coś wyjątkowego.

Mike Taylor, trener reprezentacji Polski:

W tym turnieju jest dużo rewelacyjnych zespołów, zawodników i trenerów. To będzie świetna koszykówka. Uwielbiamy to wyzwanie, nie możemy się go doczekać. Mój zespół idzie w dobrym kierunku, pracujemy bardzo ciężko. Nasz zespół to nasza siła. Mam dużo wiary w tych chłopaków. Chcemy pokazać ludziom, że Polska potrafi grać w koszykówkę i osiągać świetne wyniki.

Wszyscy będą gotowi. Zaczęliśmy przygotowania wcześniej niż większość innych zespołów. W Gliwicach rozegraliśmy aż sześć meczów towarzyskich. Wyzwaniem było to, że poszczególni zawodnicy kończyli swoje sezony w różnych momentach. Nasza drużyna gra razem ze sobą długo, chociażby na mistrzostwach świata - ta sytuacja nam pomoże.

AJ Slaughter dołączył do nas, dzisiaj będzie już trenował. To unikalna sytuacja, ale wszyscy go doskonale znamy, a on zna nasz system, bo gra już w kadrze długo. Oczywiście musimy włożyć trochę pracy w to, aby włączyć go do drużyny. Wierzę, że pomoże nam w całym tym turnieju.

Wiemy dużo o Angoli, trenerzy przygotowali plan meczowy i skauting. Staraliśmy się ich śledzić podczas ich okresu przygotowawczego w Hiszpanii. Jesteśmy dobrze przygotowani. Kiedy drużyna ma nowego trenera, zawsze pojawiają się nowe rzeczy. Będziemy gotowi na to spotkanie. Mamy dużo szacunku do rywali, jesteśmy na nich skoncentrowani.