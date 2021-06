Łukasz Koszarek: Możemy zrobić psikusa faworytom

Reprezentacja Polski już we wtorek od meczu z Angolą rozpocznie kwalifikacje olimpijskie w Kownie (transmisja od 15:30 w TVP Sport). Co przed turniejem w Kownie mówi Łukasz Koszarek?

Za reprezentacją Polski sześć meczów przygotowawczych i kilka tygodni treningów w Gliwicach. Pora na spotkania o wysoką stawkę - zwycięzca turnieju w Kownie awansuje na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020.

- Dobrze, że zaczynamy grać. Przestaniemy myśleć, a zaczniemy robić to, co kochamy, czyli rywalizować na parkiecie. Oczywiście oczekiwania są duże, natomiast skupiamy się na pierwszym spotkaniu. To w zasadzie zawsze jest najważniejszy mecz. Nie wychodzimy myślami dalej niż do meczu z Angolą. W takich turniejach, w których w zasadzie wszystko dzieje się szybko, po pierwszym meczu ciężko coś odrobić. Wygrana jest “musem”, jeśli chcemy walczyć dalej - podkreśla Łukasz Koszarek.

Pierwszym rywalem kadry będzie Angola - wicemistrz Afryki z 2015 roku. Po raz ostatni ta drużyna grała na igrzyskach olimpijskich w 2008 roku w Pekinie. Mimo braku kilku zawodników, z pewnością będzie wymagającym rywalem.

- Na pewno będą grali bardzo fizycznie. Może nie mają skomplikowanych rozwiązań taktycznych, ale fizycznie powinni być dobrze przygotowani. Dobrze biegają, skaczą. To będzie zupełnie inna przeprawa niż później ze Słowenią - mówi zawodnik Legii Warszawa.

Reprezentanci Polski często podkreślają, że awans do Tokio byłby dla nich spełnieniem marzeń. Koszykarska kadra nie grała na tego typu imprezie od 1980 roku! Aby tego dokonać będzie jednak trzeba pokonać później faworytów - Słowenię i Litwę.

- Mamy wiele marzeń. Sytuacja nie jest łatwa, natomiast skupiamy się na pierwszym meczu. Jeśli dobrze zaczniemy, to wszystko będzie otwarte. Jesteśmy groźną drużyną, stać nas na niespodzianki, możemy zrobić psikusa faworytom. Jesteśmy podekscytowani. W zasadzie tak blisko igrzysk nie byliśmy od dawna, a moja generacja prawie w ogóle. Wiemy o co gramy, jesteśmy na to przygotowani w 100 procentach - dodaje rozgrywający kadry.

Początek spotkania Polska - Angola w turnieju kwalifikacyjnym w Kownie we wtorek o godz. 15:30. Transmisja w TVP Sport.