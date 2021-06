Slaughter i Taylor po meczu Polska - Angola

Mike Taylor (trener reprezentacji Polski): Jestem zadowolony z gry moich zawodników. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo fizyczny mecz. Angola próbowała stosować pułapki w obronie, stosowała pressing. Zbudowaliśmy w pewnym momencie przewagę i się już jej trzymaliśmy. A.J. Slaughter zrobił różnicę, MAteusz Ponitka zagrał dobre spotkanie, Olek Balcerowski dał nam naprawdę sporo. To było dobre zespołowe zwycięstwo. Jestem dumny z drużyny. Czekamy na kolejne duże wyzwanie przeciwko Słowenii. Angola w całym pokazała świetną defensywę. Myślę, że byliśmy bardzo zdyscyplinowani. Mieliśmy problem ze zbiórkami, chcieliśmy się skupić na poprawieniu tego.

A.J. Slaughter (zawodnik reprezentacji Polski): To dla duże zwycięstwo. Chcieliśmy dobrze rozpocząć ten turniej. I to się udało - zaczęliśmy od przekonującej wygranej. Dobrze czułem się wracając do kadry. Przed meczem odbyłem tylko jeden trening. Nasza drużyna ma dobrą chemię, znam wszystkich, więc łatwo jest tutaj wrócić, bo dobrze się rozumiemy. Mecz ze Słowenią będzie dla nas kolejnym wyzwaniem.

Jose Claros Canals (trener reprezentacji Angoli): Chciałbym pogratulować Polakom, zagrali dobry mecz. Moi zawodnicy zagrali twardo. Wierzyli w nasze opcje. Staraliśmy się na tyle, na ile mogliśmy. Niestety, pojawiły się błędy, problemy z faulami itd. Moi zawodnicy nigdy się nie poddali. Mamy w składzie zawodników, którzy nie grali w swoich drużynach klubowych, a tutaj pokazali, że są gotowi do walki. Będą ważni w przyszłości dla kadry Angoli.

Teotonio Do (zawodnik reprezentacji Angoli): Wiedzieliśmy, że będzie to ciężkie spotkanie. Mimo wyniku, jestem dumny z mojej drużyny. Jesteśmy młodą grupą zawodników. Chcemy pokazać nową energię i nową koszykówkę. Musimy jednak zagrać lepiej i na pewno to zrobimy. Musimy w kolejnym spotkaniu pomagać sobie w obronie i lepiej komunikować się. Będziemy walczyć do samego końca.