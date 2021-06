Grupa LOTOS przedłuża współpracę z polską koszykówką

- Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Polskim Związkiem Koszykówki, dlatego postanowiliśmy przedłużyć łączącą nas umowę. Naszej reprezentacji życzymy przede wszystkim zakwalifikowania się na igrzyska olimpijskie w Tokio. Trzymamy za nich kciuki i liczymy na wiele sportowych emocji - mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Polski Związek Koszykówki po raz kolejny otrzyma od Grupy LOTOS karty paliwowe, które będą rozdysponowane wśród klubów Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet. Zostaną one również wykorzystane na potrzeby kadry narodowej. Logo LOTOSU będzie widoczne na obręczy kosza, bandach i telebimach, ściankach sponsorskich, materiałach reklamowych w halach, a także na grafikach promocyjnych i wideo oraz na stronach internetowych. Będzie również eksponowane na grafikach zawodników i zawodniczek tygodnia wyróżnianych w Energa Basket Lidze i Energa Basket Lidze Kobiet.

- Wsparcie Grupy LOTOS jest niezwykle ważne dla polskiej koszykówki, ponieważ korzystają z niego bezpośrednio kadry narodowe oraz kluby Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet. Koncern z Gdańska to wielki mecenas sportu, angażujący się często długofalowo. Cieszymy się, że Grupa LOTOS nadal będzie napędzać naszą dyscyplinę - powiedział Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

***

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć ponad 510 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.