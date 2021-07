ENEL-MED na dłużej z polską koszykówką

W ramach współpracy placówki enel-med i enel-sport w dalszym ciągu będą zapewniać opiekę medyczną nad zawodniczkami i zawodnikami seniorskich reprezentacji Polski, Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet. Dodatkowo, pakiety medyczne otrzymają również sędziowie i komisarze najwyższych klas rozgrywkowych w Polsce. Podpisana w 2018 roku umowa została przedłużona o kolejne dwa lata - do końca sezonu 2022/2023.

- Zdrowie w sporcie jest najważniejsze - często właśnie od tego elementu zależą wyniki poszczególnych zespołów oraz reprezentacji. Dzięki współpracy z Grupą ENEL-MED zawodniczki i zawodnicy od kilku sezonów mogą liczyć na najwyższy poziom leczenia, a także na opiekę wykwalifikowanych specjalistów. Cieszymy się, że również w najbliższych rozgrywkach będziemy mogli zagwarantować im doskonałą opiekę medyczną - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki.

Marki enel-med i enel-sport nadal będą widoczne w halach podczas meczów Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet, a także spotkań reprezentacji rozgrywanych w kraju, a logotypy będą używane w materiałach promocyjnych rozgrywek.

- Gdy kilka lat temu zaczynaliśmy współpracę, nie mieliśmy wątpliwości że koszykówka to jedna z najbardziej perspektywicznych gier zespołowych. I szybko okazało się to prawdą. Znakomita postawa reprezentacji na mistrzostwach świata, emocjonujące sezony ligowe i dobre występy w europejskich pucharach – cieszymy się, że jako partner medyczny możemy przyczynić się do tego sukcesu. Przy okazji sami się rozwijamy, korzystając z doświadczeń ze współpracy z zawodowymi sportowcami – podkreśla Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.



Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. to największa firma medyczna z polskim kapitałem. Istnieje od 1993, jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych i oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju. W skład grupy wchodzi 30 przychodni wieloprofilowych, Szpital Centrum w Warszawie oraz specjalistyczne kliniki: medycyny sportowej enel-sport, medycyny estetycznej Estell, a także stomatologii. Licząc z placówkami partnerskimi, enel-med tworzy sieć ponad 1600 placówek medycznych w całej Polsce.

Kliniki medycyny sportowej enel-sport to dziś trzy placówki, usytuowane w Warszawie i Łodzi, świadczące kompleksowe usługi w zakresie ortopedii, rehabilitacji i medycyny sportowej dorosłych oraz dzieci. Pacjenci mają dostęp do pełnej diagnostyki obrazowej, włącznie z rezonansem magnetycznym 3T oraz – w razie konieczności wykonania zabiegu – szpitala ortopedycznego w Warszawie. Specjaliści enel-sport leczą najwybitniejszych sportowców w kraju z różnych dyscyplin sportowych m.in. piłki nożnej, tenisa czy piłki ręcznej.