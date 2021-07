AW

Polskie drużyny w europejskich pucharach w sezonie 2021/2022

Znane są już drużyny Energa Basket Ligi Kobiet, jakie w sezonie 2021/2022 wezmą udział w europejskich pucharach. Łącznie będzie to pięć zespołów, z czego dwa powalczą najpierw w kwalifikacjach.



W Eurolidze zagra mistrz Polski – VBW Arka Gdynia, który będzie jedną z 14 drużyn mających bezpośrednie miejsce w fazie grupowej. Pozostałe dwa zespoły zostaną wyłonione, przez fazę kwalifikacyjną.

Faza grupowa:

- UMMC Jekaterinburg

- Basket Landes

- Fenerbahce

- CB Avenida

- Sopron Basket

- ZVVZ USK Praha

- VBW Arka Gdynia

- Reyer Venezia

- TTT Riga

- Dynamo Kursk

- Basket Lattes Montpellier

- Galatasaray

- Uni Girona

- MBA Moscow

W turniejach kwalifikacyjnych zagra sześć zespołów:

Grupa A:

- Bellona Kayseri

- KSC Szekszard

- ACS Sepsi-SIC

Grupa B:

- Tango Bourges

- Famila Basket Schio

- Basket Valencia

Losowanie fazy grupowej odbędzie się 19 sierpnia w Monachium, a turnieje kwalifikacyjne rozegrane zostaną od 21 do 23 września br. Do fazy grupowej awansują zwycięzcy każdej grupy. Pozostałe drużyny automatycznie awansują do fazy grupowej EuroCup.

W fazie grupowej EuroCup zagrają MKS Polkowice oraz KS AZS AJP Gorzów Wlkp., a w rundzie kwalifikacyjnej (mecz i rewanż) KS Basket 25 Bydgoszcz i Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin.

Faza grupowa (konferencja 1):

- Nika Syktywkar

- BC Nadieżda Orenburg

- WBC Enisey Krasnojarsk

- Nesibe Aydin

- OGM Ormanspor

- CBK Mersin Yesisehir

- Uni Györ

- Aluinvent DVTK Miszkolc

- MKS Polkowice

- KS AZS AJP Gorzów Wlkp.

- Panathinaikos

- Olympiakos SFP

- Neve David Ramla

- BC Horizont Region Mińsk

- BC Prometey

- KKZ Crvena Zvezda

Runda kwalifikacyjna (konferencja 1):

- Sparta&K Moscow Region Vidnoje

- Hatay BSB

- Birevim Elazig Il Özel Idare

- Ludovika-FCSM Csata Budapeszt

- PEAC Pecs

- KS Basket 25 Bydgoszcz

- KU AZS UMCS Lublin

- PAOK

- Eleftheria Moschatou

- Niki Lefkadas

- A3 Basket Umea

- Elitzur Holon

Faza grupowa (konferencja 2):

- LDLC Asvel

- Villeneuve D’Ascq

- Roche Vendée

- Lointek Gernika Bizkaia

- Estudiantes Madryt

- Clarinos De La Laguna

- BK Żabiny Brno

- KP Brno

- ASD Futur Virtus Bologna

- Basket Namur Capitale

- Royal Castors Braine

- Kangoeroes Basket Mechelen

- BCF Elfic Fryburg

- Rutronik Stars Keltern

- MBK Ruzomberok

Runda kwalifikacyjna (konferencja 2):

- Flammes Carolo Basket

- Tarbes Gespe Bigorre

- Ensino Lugo

- CB Islas Canarias

- Magnolia BR Campobasso

- ASD Dinamo LAB Sassari

- VOO Liege Basket

- Kortrijk Spurs

- Piestanske Cajky

- Clube Uniao Sportiva

- BBC Grengewald Hueschtert

- London Lions

- Haukar

- Ulriken Eagles