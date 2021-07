Bartłomiej Koziatek

Wieści z kadry 3x3 #17: Startują XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie!

Długo polska koszykówka, w szczególności koszykówka 3x3, czekała na ten moment. 9 czerwca 2017 r. decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego „3x3” weszło do programu letnich Igrzysk Olimpijskich by zadebiutować w Japonii i od tego momentu Polski Związek Koszykówki, dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu (obecnie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu) oraz sponsorów polskiej koszykówki czynił starania, aby Reprezentacji Polski 3x3 na Igrzyskach nie zabrakło. W 2018 roku powołano Koordynatora ds. koszykówki 3x3, rok później wybrano nowych trenerów kadr 3x3, zwiększono ilość kadr narodowych 3x3 (obecnie seniorskie 3x3, U23 3x3 i U17 3x3), nawiązano współpracę z Centralnym Ośrodkiem Sportu – Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w celu budowy bazy 3x3 w Giżycku, by wymienić te najważniejsze.

Dzięki wsparciu finansowemu ww. instytucji Reprezentacje Polski 3x3 PZKosz mogły realizować plany szkoleniowe, a osiągane wyniki pozwalały się piąć Polsce w światowym rankingu FIBA 3x3, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Najwięcej działo się oczywiście w Seniorach 3x3.

Wspomniane zmiany zaczęły szybko się spłacać. Już w 2018 roku Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn zajęła wysokie 4. miejsce w Mistrzostwach Świata 3x3 w Manili (Filipiny), by rok później zdobyć brązowy medal Mistrzostw Świata 3x3 w Amsterdamie i awansować do turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Graz. Pierwotnie kwalifikacje miały się odbyć w Bengaluru, ale z powodu pandemii SARS-CoV-2 przeniesiono zarówno igrzyska jak i kwalifikacje do nich na 2021 rok. Zmianie uległo też wówczas miejsce rozgrywania kwalifikacji. Solidną pracę wykonano także w kadrze U23 3x3 Mężczyzn. Dzięki nagromadzonym punktom rankingowym w tej kategorii wiekowej (jednocześnie w seniorach 3x3) Reprezentacja Polski 3x3 Mężczyzn miała zagwarantowany start w drugim turnieju kwalifikacyjnym do IO w Debreczynie, ale ostatecznie z tego nie skorzystaliśmy.

- Największym sukcesem Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn jest niedawno wygrany turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w austriackim Graz, ale wierzę w to, że o dużo większym sukcesie będziemy rozmawiać po XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio - mówi Bartłomiej Koziatek, Koordynator koszykówki 3x3 w Polskim Związku Koszykówki, asystent trenera głównego, Team Leader Reprezentacji w Tokio.

Turniej rozpoczyna się w sobotę 24 lipca 2021 roku. O godz. 4:35 polskiego czasu Polacy podejmą jak zawsze silną Łotwę. Co wiemy o rywalach? Oddajmy głos naszym zawodnikom.

- Łotwa to jeden z faworytów do medalu, ciężki przeciwnik. Drużyna kompletna, która gra ze sobą kilka ładnych lat. Widać u nich zrozumienie na boisku. Każdy wie dokładnie jaką ma role w zespole. Zespół ma dwóch liderów: Karlisa Lasmanisa i Naurisa Miezisa. Do tego dobrze dobrani zadaniowcy: Agnis Cavars stawiający dobre zasłony, bardzo mocny na deskach i w obronie. Umie postraszyć rzutem z dystansu oraz Edgars Krumins, świetny strzelec ale słabiej grający w obronie co powinniśmy wykorzystać, grając z nim więcej pojedynków 1 na 1 - opisuje pierwszego rywala Przemysław Zamojski.

- Łotysze to zdecydowanie bardzo ciężki rywal. Doceniam ich grę poprzez występy w cyklu FIBA 3x3 World Tour, wiem, że na dużo ich stać. Mamy tą przewagę mentalną, że od 3 lat Łotwa nie wygrała z nami spotkania. W meczu z nimi to my jesteśmy faworytem i mam nadzieje, że to utrzymamy - dodaje Szymon Rduch.

Drugim rywalem pierwszego dnia turnieju olimpijskiego 3x3 będzie Japonia, z którą zmierzymy się o godz. 12:05 polskiego czasu.

- Japonia to znany nam zespół, który dokonał roszad personalnych w drużynie. Będziemy jeszcze skautować indywualnie ich zawodników by wiedzieć dokładnie czego się po nich spodziewać - Paweł Pawłowski.

- Drugi mecz gramy z gospodarzami turnieju. Zeskautowaliśmy już Japończyków, którzy są nowi w zespole. Pozostałych znamy już z Mistrzostw Świata 3x3 w Amsterdamie i rozgrywek FIBA 3x3 World Tour Masters. W mojej ocenie drużyny azjatyckie są najsłabszymi w całej stawce. Jednak musimy uważać na nich, są dużo lepiej zaaklimatyzowani od Nas. Mogą sprawić niespodziankę w każdym innym meczu turnieju, który bedzie bardzo długi - podsumowuje Piotr Renkiel, trener główny Reprezentacji Polski 3x3 Mężcczyzn.

Zapraszamy kibicowania Reprezentacji Polski 3x3 Mężczyzn.

Terminarz kadry 3x3 (transmisje w TVP Sport i Eurosporcie):

sobota, 24 lipca

godz. 4:35, Polska - Łotwa

godz. 12:05, Japonia - Polska

niedziela, 25 lipca

godz. 5:00, Polska - Serbia

godz. 11:40, Rosyjski Komitet Olimpijski - Polska

poniedziałek, 26 lipca

godz. 12:05, Polska - Chiny

godz. 15:25, Holandia - Polska

wtorek, 27 lipca

godz. 7:40, Belgia - Polska