KS

Ostrów Mazowiecka 3x3 Quest dla Hutnik Warsaw

W turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 Ostrowi Mazowieckiej, Hutnik Warsaw po zaciętym do samego końca spotkaniu pokonał FarU Gdańsk 15:14. Na Mazowszu rozegrano także towarzyszące kategorie – U13M oraz U15M.

W sobotnim turnieju udział wzięło łącznie 12 drużyn, podzielonych na cztery grupy. Awans do fazy ćwierćfinałowej uzyskały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy, a były to: Ks Sky Tattoo Radom, Palę Tróje (A), SokołyOstrówMaz, Hutnik Warsaw (B), FarU Gdańsk, NFZ (C) oraz Planet Team, Sokoły Ostrów Maz 2 (D).

Gdy emocje fazy grupowej opadły – na kolejne nie trzeba było długo czekać, gdyż znakomite widowiska w ćwierćfinałowych bataliach stworzyły Planet Team – Hutnik Warsaw 19:21 oraz Ks Sky Tattoo Radom – NFZ 22:17. W starciu „miejscowych” Sokoły Ostrów Maz 2 pokonały 20:13 SokołyOstrówMaz, a FarU Gdańsk nie miał problemów z ograniem Palę Tróje 21:10.

Walka o bilet na turniej finałowy była również widoczna w półfinałach, gdzie Hutnik Warsaw (Rafał Pstrokoński, Alex Shcherbatiuk, Daniel Nieporęcki, Marcel Kapuściński) wygrał z Ks Sky Tattoo Radom 21:17 (Bartek Żuk, Arek Adamczyk, Karol Nowakowski, Maksymilian Czapla. W drugim meczu FarU Gdańsk (Michał Wojtyński, Bartosz Grudzińśki, Mariusz Przygucki, Tomek Rudko) wygrał 20:17 z „gospodarzami” Sokoły Ostrów Maz 2 (Kacper Mościcki, Kiryl Dziatchuk, Patryk Andruk, Patryk Jankowski).

Finałowa rywalizacja także nie pozwoliła na nudę, gdyż walka kosz za kosz była aż nadto widoczna. Ostatecznie Hutnik Warsaw wygrał 15:14 z FarU Gdańsk i zabrał ze sobą „bilet” do turnieju finałowego oraz 2000 złotych.

Spotkanie finałowe oglądał Daniel Choinka - Zastępca Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej oraz Michał Kulesza - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

***

Pod trzech latach przerwy najlepsze zespoły w koszykówce 3x3 ponownie zagoszczą na katowickim rynku. W dniach 7-8 sierpnia będziemy świadkami rywalizacji o Mistrzostwo Polski w kategorii OPEN mężczyzn. Finały poprzedzi dodatkowy turniej kwalifikacyjny, który odbędzie się w piątek 6 sierpnia.

W turnieju finałowym udział weźmie 16 drużyn. Ponadto w ramach turnieju odbędą się dodatkowe kategorie towarzyszące – OPEN kobiet, U23, U17, U15 oraz U13 (w zależności od ilości zgłoszonych drużyn).

Tegoroczny cykl Mistrzostw Polski składa się z dziesięciu turniejów kwalifikacyjnych oraz turnieju finałowego. Zespoły, które wezmą udział w Turnieju Finałowym w kategorii OPEN mężczyzn powalczą o tytuł Mistrza Polski, nagrody finansowe oraz o bilet na turniej kwalifikacyjny do FIBA 3x3 World Tour Masters, który odbędzie się w węgierskim Debreczynie w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. Przypominamy, że awans do turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters jest tylko i wyłącznie dla zespołu reprezentującego Polskę (min. 3 zawodników z polskim obywatelstwem).