U18 mężczyzn gra w FIBA Youth European Challengers

Konya gościła w lipcu reprezentację Polski do lat 20 kobiet, która z powodzeniem rywalizowała w FIBA Youth European Challengers 2021. Tym razem do środkowej Turcji udała się kadra do lat 18 mężczyzn. Początek zmagań we wtorek.