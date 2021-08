KS

Faza grupowa zakończona – czas na wielki finał Mistrzostw Polski 3x3 w Katowicach!

Pod trzech latach przerwy najlepsze zespoły w koszykówce 3x3 ponownie goszczą na katowickim rynku. Rywalizacji o Mistrzostwo Polski w kategorii OPEN mężczyzn, już jutro wejdzie w decydująca fazę.

Punktualnie o godz. 14:00 na katowickim Rynku, do walki stanęło 16 drużyn. Wieczorem z walki o mistrzostwo Polski odpadły cztery drużyny, które zajęły ostatnie miejsca w swoich grupach (JÄGER MASTERSI, Zajezdnicy, Team Cracow, Stolica 3x3). Wśród drużyn z awansem są uczestnicy Igrzysk Olimpijskich w Tokio, którzy jako Team Poland z kompletem zwycięstw zameldowali się w kolejnej rundzie.

- Przede wszystkim cieszymy się, że możemy promować koszykówkę 3x3, gdyż ta dyscyplina bardzo tego potrzebuje. Jesteśmy ogromnie zadowoleni, że mogliśmy wziąć udział w Igrzyskach Olimpijskich i cała Polska zobaczyła jak fajny jest to sport i jak bardzo dostępny dla każdego. Tak więc będziemy pojawiać się, gdzie tylko możemy i wspierać wszystkich chcących tę dyscyplinę sportu uprawiać. Bardzo dobre jest to, że podczas tego turnieju przeplatają się amatorzy z zawodowcami i każdy ma okazję sprawdzić się w warunkach turniejowych – powiedział podczas turnieju Przemysław Zamojski (Team Poland).

Bezpośredni awans do fazy półfinałowej wywalczyły:

- Team Poland (Pawel Pawlowski, Michael Hicks, Przemyslaw Zamojski, Szymon Rduch)

- StudiuBudza (Marcin Zarzeczny, Bartłomiej Ratajczak, Darrell Harris, Jakub Dloniak)

- Stolica V2 (Patryk Andruk, Adam Cichoń, Michał Wielechowski, Mikołaj Krakowiak)

- Hutnik II Warsaw (Michał Wojtyński, Bartosz Grudzińśki, Daniel Nieporęcki, Krystian Koźluk)

- Mistrzostwa Polski 3x3 to pierwszy etap przygotowań oraz będziemy tutaj walczyć o bilet na FIBA 3x3 World Tour Masters w Debreczynie, który odbędzie się pod koniec sierpnia. To także będzie pierwszy krok w stronę szlifowania formy przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy 3x3 (turniej odbędzie się od 10 do 12 września w Paryżu – przyp. red.). Następnie udamy się na obóz do Giżycka i przez ostatnie dni będziemy ciężko trenować – dodał.

W fazie „Last 16” zagrają natomiast m.in. zespoły: Camaro (piątkowy zwycięzcy dodatkowego turnieju kwalifikacyjnego w Katowicach), 3x3 Biłgoraj, Planet team oraz NFZ – wszystkie zajęły w swoich grupach 2. miejsca.

Pary „Last 16”:

NFZ - KS Sky Tattoo Radom

Camaro - Hutnik Warszawa

3x3 Biłgoraj - Hanysy i Gorole

Planet team - E3

Zespoły, które wezmą udział w Turnieju Finałowym w kategorii OPEN mężczyzn powalczą o tytuł Mistrza Polski, nagrody finansowe oraz o bilet na turniej kwalifikacyjny do FIBA 3x3 World Tour Masters, który odbędzie się w węgierskim Debreczynie w dniach 28-29 sierpnia 2021 r. Przypominamy, że awans do turnieju FIBA 3x3 World Tour Masters jest tylko i wyłącznie dla zespołu reprezentującego Polskę (min. 3 zawodników z polskim obywatelstwem).

W sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii rozegrany został także turniej w kat. U23, gdzie najlepsza okazała się być drużyna Ukraine u 18 (Liev Koshevatskyi, Artem Pliasov, Maksym Mykhailov, Oleksii Honcharov) pokonując w finale HK Ziomki 3x3 (Bartłomiej Szady, Jakub Pietrzak, Mateusz Żebrok, Miłosz Żebrowski).