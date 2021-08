System i terminarz rozgrywek Suzuki 1LM

SYSTEM I TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2021/22

W rozgrywkach biorą udział:

AZS KU Politechniki Opolskiej (Opole) – Weegree AZS Politechnika Opolska

Fundacja Warszawskie Dziki (Warszawa) – Dziki Warszawa

KKK S.A. (Krosno) – Miasto Szkła Krosno

Koszykarski Śląsk Wrocław Sp. z o.o. (Wrocław) – WKS Śląsk II Wrocław

KS AGH (Kraków) – AZS AGH Kraków

KS Jedynka (Pelplin) – Decka Pelplin

KS Księżak (Łowicz) – KS Księżak Łowicz

KS Turów S.A. (Zgorzelec) – PGE Turów Zgorzelec

MKKS Żak (Koszalin) – Żak Koszalin

MKS Start SA (Lublin) – AZS UMCS Start Lublin

MKS Znicz Basket (Pruszków) – Znicz Basket Pruszków

MUKS Kotwica 50 (Kołobrzeg) – Kotwica Kołobrzeg

PTG Sokół (Łańcut) – Rawlplug Sokół Łańcut

SKS Sportowa S.A. (Starogard Gdański) – SKS Starogard Gdański

Stowarzyszenie Górnik Wałbrzych 2010 (Wałbrzych) – Górnik Trans.eu Wałbrzych

Tyski Sport S.A. (Tychy) – GKS Tychy

WKK (Wrocław) – WKK Wrocław

System rozgrywek

W rozgrywkach bierze udział 17 drużyn. Rozgrywki będą prowadzone w dwóch etapach.



ETAP 1



Drużyny grają systemem każdy z każdym w dwóch rundach (mecz i rewanż).

Drużyny, które zajmą miejsca 1-8, będą uczestniczyć w Etapie 2 - play-off.

Drużyny, które zajmą miejsca 9-14, zakończą rywalizację w sezonie po Etapie 1.

Drużyny, które zajmą miejsca 15-17 po Etapie 1, tracą prawo gry w Suzuki 1 Liga Mężczyzn w sezonie 2022/2023.



ETAP 2 – PLAY-OFF



I runda – ćwierćfinał - do trzech zwycięstw (2-2-1)

w parach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5



Zwycięzcy zagrają w II rundzie o miejsca 1-4. Pokonani kończą rywalizację w sezonie i są sklasyfikowani na

miejscach 5-8 w kolejności miejsc zajętych w Etapie 1.



II runda – półfinał - do trzech zwycięstw (2-2-1)

w parach 1/8 – 4/5 oraz 2/7 – 3/6

zwycięzcy zagrają w III rundzie – finał, pokonani grają w III rundzie – o trzecie miejsce



III runda – o trzecie miejsce – mecz i rewanż (1-1)

grają pokonani w półfinałach



III runda – finał - do trzech zwycięstw (2-2-1)

grają zwycięzcy półfinałów



Drużyna zwycięska uzyskuje prawo gry w Energa Basket Lidze.

PEŁNY TERMINARZ ROZGRYWEK