#KoszKadra kobiet z piątego koszyka

Już w najbliższy czwartek, odbędzie się losowanie grup kwalifikacyjnych do mistrzostw Europy 2023. Biało-czerwone losowane będą z piątego koszyka, a trafić moga m.in. na Hiszpanię, Francję, Belgię, Serbię, Bośnie i Hercegowinę czy też Węgry. Początek losowania w najbliższy piątek o godz. 11:00 na kanale FIBA YouTube.

Osiem grup składało się będzie z czterech zespołów, a dwie pozostałe (E oraz J) z trzech. W kwalifikacjach wezmą także udział Słowenia oraz Izrael. Losowanie odbędzie się także według rankingu FIBA World – koszyki (1,4,5,8) zostaną rozlosowane do grup (A, B, C, D, E), a koszyki (2,3,6,7) do grup (F, G, H, I, J).

Koszyk 1: Hiszpania, Francja, Belgia, Serbia, Turcja

Koszyk 2: Białoruś, Rosja, Włochy, Grecja, Szwecja

Koszyk 3: Czarnogóra, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Łotwa

Koszyk 4: Słowenia, Ukraina, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Chorwacja

Koszyk 5: Litwa, Polska, Niemcy, Bułgaria, Rumunia

Koszyk 6: Holandia, Izrael, Portugalia, Luksemburg, Dania

Koszyk 7: Szwajcaria, Irlandia, Austria, Estonia

Koszyk 8: Finlandia, Islandia, Macedonia Północna, Albania

Awans na turniej finałowy uzyskają zwycięzcy 10 grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. W celu wyłonienia najlepszych drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach – nie będą liczone wyniki z zespołami, które zajmą ostatnie czwarte miejsca w swoich grupach.

W przypadku, gdy jeden lub dwóch gospodarzy EuroBasketu, zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna (bądź też drużyny) jakie zajmą 2. miejsca w swoich grupach.

Kwalifikacje zostaną rozegrane w trzech „okienkach”: 11-14 listopada 2021, 24-27 listopada 2022 oraz 24-27 lutego 2023 roku.