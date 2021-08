KS

Kwalifikacje do EuroBasketu: Polska w grupie D

W fazie grupowej kwalifikacji do mistrzostw Europy, reprezentacja Polski trafiła do grupy D - razem ze Słowenią, Turcją oraz Albanią. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w listopadzie br.

Grupa D:

- Turcja

- Słowenia

- Polska

- Albania

- Trafiliśmy do grupy, gdzie z całą pewnością będzie dużo walki! Jest doświadczona i mocna Słowenia z takimi zawodniczkami, jak Shante Evans, Eva Lisec, Nika Baric czy też Teja Oblak. Graliśmy z nimi trzykrotnie w tym roku i doskonale wiemy na co ich stać, a także jak silną są drużyną. Turcja nie jest może tak mocna, jak kilka lat temu, jednak to w dalszym ciągu zespół czołówki europejskiej. Chciałbym abyśmy pokazali serce do gry, abyśmy walczyli do samego końca w każdym meczu i abyśmy wyszli zwycięsko z tej rywalizacji – powiedział po losowaniu, trener reprezentacji Polski - Maroš Kováčik.

Polki w tym roku trzykrotnie zmierzyły się z kadrą Słowenii, notując komplet porażek. W pierwszym meczu rozegranym na Słowacji, drużyna prowadzona przez Maroša Kováčika przegrała (67:86). Kolejne dwa mecze odbyły się w Lublanie, gdzie gospodynie wygrały (89:53) oraz (79:57).

Awans na turniej finałowy uzyskają zwycięzcy 10 grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. W celu wyłonienia najlepszych drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach – nie będą liczone wyniki z zespołami, które zajmą ostatnie czwarte miejsca w swoich grupach.

W przypadku, gdy jeden lub dwóch gospodarzy EuroBasketu, zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna (bądź też drużyny) jakie zajmą 2. miejsca w swoich grupach.

Kwalifikacje zostaną rozegrane w trzech „okienkach”: 11-14 listopada 2021, 24-27 listopada 2022 oraz 24-27 lutego 2023 roku.

Pozostałe grupy:

Grupa A: Belgia, Bośnia i Hercegowina, Niemcy, Macedonia Północna

Grupa B: Francja, Ukraina, Litwa, Finlandia

Grupa C: Hiszpania, Węgry, Rumunia, Islandia

Grupa E: Serbia, Chorwacja, Bułgaria

Grupa F: Rosja, Czarnogóra, Dania, Austria

Grupa G: Grecja, Wielka Brytania, Portugalia, Estonia

Grupa H: Włochy, Słowacja, Luksemburg, Szwajcaria

Grupa I: Białoruś, Czechy, Holandia, Irlandia

Grupa J: Szwecja, Łotwa, Izrael