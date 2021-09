KS

Mistrzostwa Europy 3x3: Polska wygrywa z Estonią!

Wynik dla Polski „otworzył” Paweł Pawłowski, a kolejne minuty stały pod znakiem zaciętej gry praktycznie kosz za kosz. Tak było aż do stanu (15:15), kiedy to punkty zdobył Przemysław „Zibo” Zamojski. Kolejne „oczka” dopisane zostały po akcji Pawłowskiego, który skuteczny był także po chwili z dystansu (19:15) i tym samym przypieczętował wygraną nad Estonią.

Polska – Estonia 20:18

Polska: Zamojski 7 (1zb), Pawłowski 7 (1zb), Diduszko 6 (3zb), Rduch 0 (3zb)

Przełożony mecz ze Słowenią odbędzie się w sobotę o godz. 17:00.

Polska w przypadku awansu o półfinał walczyć będzie z kimś z Rosją (1. miejsce w grupie D) bądź Holandią (2. miejsce w grupie D).

- Było to ciężkie spotkanie, ponieważ rywal nie był do końca dobrze znany. Mecz walki, do tego godzina rozpoczęcia – 22:30 i nie było łatwo. Chcieliśmy zmierzyć się z kadra Słowenii i mieć ten jeden mecz w nogach, jednak to się nie udało. Czekamy na jutro i mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będziemy mogli rozegrać to spotkanie. Nie chcielibyśmy aby sytuacja z testami, wykluczyła ich z rywalizacji – powiedział po meczu Szymon Rduch.

- Bardzo dobrze zagrał Łukasz Diduszko, zbierał „dobre” piłki i wykańczał akcje pick and rollowe. Jesteśmy wdzięczni, że jest z nami tutaj i wdrażamy go dalej w zespół. Ja jutro dołożę coś od siebie i powinno być dobrze – dodał.