Mistrzostwa Europy 3x3: Reprezentacja Polski zagra o medale!

Początkowe minuty spotkania grane były zadecydowanie pod dyktando „Orange”, którzy nie tylko byli skuteczni w ataku ale także znakomicie bronili. Przełamanie przyszło po trafieniu Przemysława „Zibo” Zamojskiego, który dwukrotnie trafił za dwa punkty (4/6 w cały meczu) i łącznie rzucił 12 z 21 punktów całego zespołu! Zamojski był także główną postacią ostatnich minut spotkania, które dało upragniony awans do półfinału.

Polska – Holandia 21:14

Polska: Zamojski 12 (4x2), Diduszko 5, Pawłowski 2, Rduch 2

- Chcieliśmy przede wszystkim zagrać bardzo mocno, wiedzieliśmy z kim gramy i o co. Holandia to rywal z najwyższej półki, co potwierdzili na Igrzyskach Olimpijskich, grają we wszystkich możliwych turniejach i cyklu FIBA 3x3 World Tour. To był bardzo ciężki mecz dla nas i cieszymy się, że wytrzymaliśmy tempo mimo słabszego początku. Złapaliśmy swój rytm, wpadło kilka rzutów z dystansu i wygraliśmy – powiedział po meczu Przemysław „Zibo” Zamojski.

Biało-czerwoni awansem do półfinału, już teraz uzyskali najlepszy wynik w historii polskiej koszykówki 3x3. W 2018 oraz 2019 drużyna wywalczyła 5. miejsce, w 2016 było to 8. miejsce – a w latach 2014 oraz 2017 nie udało się awansować do turnieju finałowego.

W 2015 oraz 2020 roku turniej nie był rozgrywany.