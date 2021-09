KS

Mistrzostwa Europy 3x3: Przegrywamy z Litwą, zagramy o brąz

Spotkanie z Litwą rozpoczęło się bardzo dobrze, gdyż od trafienia Przemysława Zamojskiego za dwa punkty. Kolejny punkt był dziełem Łukasza Diduszko, jednak Litwini szybko odrobili straty i już po chwili prowadzili (10:3). Tym razem skuteczności za dwa, będąc szczelnie krytym nie mógł znaleźć Przemysław Zamojski (4 punkty w meczu).

Polska - Litwa 10:19

Polska: Zamojski 4, Pawłowski 4, Diduszko 1, Rduch 1

Biało-czerwoni awansem do półfinału, już teraz uzyskali najlepszy wynik w historii polskiej koszykówki 3x3. W 2018 oraz 2019 drużyna wywalczyła 5. miejsce, w 2016 było to 8. miejsce – a w latach 2014 oraz 2017 nie udało się awansować do turnieju finałowego.

W 2015 oraz 2020 roku turniej nie był rozgrywany.