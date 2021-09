InStat TV nowym partnerem PZKosz

Nowa sportowa platforma streamingowa InStat TV 24 września rozpocznie swoją działalność w Polsce! InStat TV to nowa inicjatywa produktowa światowego lidera statystyk sportowych – firmy InStat. Od końca września na tej platformie fani polskiej koszykówki będą mogli oglądać mecze Energa Basket Ligi Kobiet oraz Suzuki 1 Ligi Mężczyzn. Platforma pozyskała prawa do emisji ww. rozgrywek od Polskiego Związku Koszykówki na co najmniej 2 sezony.

- Cieszymy się z poszerzenia naszej współpracy ze sportowym gigantem, jakim jest InStat – mówi Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki. - Rozpoczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku od współpracy w obszarze dostępu dla trenerów kadr narodowych do platformy statystycznej – Basketball InStat Scout i kompleksowych raportów meczowych. Teraz za pomocą platformy InStat TV zaoferujemy fanom koszykówki mecze dwóch atrakcyjnych polskich lig koszykarskich. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy z InStat TV dostęp do transmisji naszych rozgrywek będzie łatwiejszy także dla kibiców z innych krajów. Razem z InStat TV planujemy stopniowo rozwijać jakość transmisji meczowych, tak by zapewnić kibicom maksymalnie atrakcyjny produkt. Równocześnie deklarujemy, że jeden mecz w tygodniu z każdej z lig, realizowany z kilku kamer, będzie dostępny w otwartej formule na naszym kanale YouTube – dodaje Prezes PZKosz.

- Po kilkumiesięcznych negocjacjach i przygotowaniach z dumą mogę ogłosić, że sportowa platforma streamingowa InStat TV będzie także dostępna w Polsce. Na początek ruszamy z meczami koszykówki. Dziękujemy naszemu Partnerowi, Polskiemu Związkowi Koszykówki, za zaufanie – podkreśla Jacek Osadnik, InStat Country Manager. - Obecnie negocjujemy z kilkoma federacjami i ligami dołączenie dodatkowych rozgrywek ligowych do InStat TV, zatem wierzę, że niebawem będziemy mogli ogłosić kolejne partnerstwa. Zapraszamy także pozostałe związki i ligi do współpracy. Naszą ambicją jest zebranie w jednym miejscu wszystkich lig oraz sportów nieemitowanych na żywo przez duże telewizje i platformy. Tylko to zagwarantuje monetyzację tego rodzaju kontentu sportowego, gdyż rozdrobnienie na wielu stronach www tego rodzaju meczów jest obecnie dużym problemem dla wielu federacji – wyjaśnia Jacek Osadnik.

InStat TV będzie można oglądać dzięki stronie internetowej www.instat.tv, a niebawem także za pomocą dedykowanej aplikacji na tabletach, telefonach komórkowych oraz w ofercie tzw. Smart TV. Dostęp do meczów będzie sprzedawany w ramach co najmniej trzech rodzajach pakietów: pojedynczy mecz, pakiet klubowy, pakiet ligowy. Mecze będą produkowane w dwóch standardach, z użyciem jednej lub czterech kamer, z pełną grafiką (wynik, czas gry) i komentarzem. Globalna, sportowa platforma nie planuje obecnie uruchomienia linearnych kanałów sportowych. Nie wyklucza jednak, że w przyszłości uzyska porozumienie w sprawie udzielenia sublicencji do niektórych rozgrywek.

Firma InStat została założona w 2007 roku przez dziennikarza sportowego Aleksandra Ivansky’ego. Światowy lider statystyk sportowych oferuje obecnie swoim klientom (klubom, federacjom ligom, agencjom, sportowcom) zaawansowane platformy statystyczne oraz raporty analityczne w obszarze koszykówki, piłki nożnej, futsalu, hokeja na lodzie oraz piłki ręcznej. Relacje na żywo z wydarzeń sportowych to naturalne rozszerzenie tego, czym jest InStat. Pracownicy firmy filmują do 300 meczów tygodniowo na całym świecie. InStat współpracuje z ponad 500 doświadczonymi operatorami, którzy posiadają bogate doświadczenie w produkcji tv meczów piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki, futsalu, piłki ręcznej i innych sportów. Będąc światowym liderem w zbieraniu danych sportowych i mając do dyspozycji setki różnych wskaźników, InStat zagwarantuje rewolucyjne podejście do kontentu sportowego wzbogacone dużą porcją statystyk cennych dla każdego fana sportu.

Energa Basket Liga Kobiet to jedna z najlepszych lig w Europie. W barwach klubów EBLK można oglądać wiele zawodniczek na co dzień grających w WNBA czy w czołowych reprezentacjach narodowych. Suzuki 1 Liga Mężczyzn to drugi szczebel rozgrywek seniorskich w Polsce. Na zapleczu ekstraklasy można obserwować wielu bardzo utalentowanych graczy, kadrowiczów reprezentacji młodzieżowych, a także liczną grupę zawodników z doświadczeniem na parkietach Energa Basket Ligi.