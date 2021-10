Igor Milicić selekcjonerem reprezentacji Polski

- Igor Milicić to trener niezwykle utalentowany, który ma głowę pełną marzeń. One są spójne z marzeniami reprezentacji Polski. Polski Związek Koszykówki postanowił powierzyć trenerowi prowadzenie kadry przez najbliższe dwa lata. Dyrektorem sportowym zostanie człowiek - legenda polskiej koszykówki, który zawsze był gotowy grać z orzełkiem na piersi - Łukasz Koszarek. Bardzo cieszę się, że taki duet będzie stanowił o sile reprezentacji. Przed kadrą nowe wyzwania: kwalifikacje do mistrzostw świata oraz EuroBasket - mówił Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

Igor Milicić jako zawodnik występował w Polsce w klubach z Kielc, Włocławka, Sopotu oraz Koszalina. Dwukrotnie zdobywał złote medale, raz srebro i dwa razy brąz. Jako trener pracował w AZS Koszalin, Anwilu Włocławek oraz Arged BM Stali. Ma już na koncie trzy mistrzostwa Polski - w tym ostatnie z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego, w której nadal pracuje.

- Chciałbym podziękować za szansę. Pozycja trenera reprezentacji jest szczytem marzeń każdego sportowca, a później szkoleniowca. Jestem szczęśliwy do łez, że dostałem taką szansę, zaufanie od Polskiego Związku Koszykówki. Dam z siebie wszystko, żeby polska koszykówka szła do przodu. Nie tylko na najbliższych meczach ma osiągnąć coś poważnego, ale też w przyszłości. Kadra ma walczyć od pierwszej do ostatniej minuty, z dużą energią po obu stronach parkietu. Będziemy pracować z ludźmi, którym zależy na grze z orzełkiem na piersi. Mamy być dumni z zawodników, ze sztabu, niezależnie od wyniku - powiedział Igor Milicić, nowy trener reprezentacji Polski.

Łukasz Koszarek to wybitny reprezentant Polski - występował na sześciu EuroBasketach: w 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 oraz w 2017 roku, a także na mistrzostwach świata w 2019 roku. Zagrał łącznie w 210 spotkaniach, zdobył w nich 1240 punktów. Teraz będzie miał okazję wykorzystać swoje doświadczenie w nowej roli - został dyrektorem sportowym kadry.

- W ostatnich latach pojawiało się bardzo dużo pytań: “jak długo”, “ile jeszcze”. Myślę, że ten etap mamy już za sobą. W kadrze jestem od początku mojego dorosłego życia. Dziękuję prezesowi, że nadal mogę być przy reprezentacji. Przejście na drugą stronę rzeki będzie łatwiejsze. Z Igorem zawsze rywalizowaliśmy, nigdy nie byliśmy w jednej drużynie, ale teraz razem będziemy pchać reprezentację do sukcesów. Cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. Będę robił wszystko, żeby to się udało - podkreślał Łukasz Koszarek, nowy dyrektor sportowy kadry.

Najbliższe mecze reprezentacja Polski rozegra już w listopadzie w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata - rywalami będą Izrael oraz Niemcy. Kolejne okienka kwalifikacyjne zaplanowane są na luty i czerwiec 2022 roku. W przyszłym roku zostanie rozegrany także EuroBasket. Biało-Czerwoni w grupie D zagrają z gospodarzami - Czechami, a także z Finlandią, Izraelem, Holandią i Serbią.