Polska – Albania w Gnieźnie!

Reprezentacja Polski kobiet swój pierwszy mecz w ramach kwalifikacji do EuroBasketu z Albanią, rozegra 11 listopada w Gnieźnie. W fazie grupowej kwalifikacji do Mistrzostw Europy, reprezentacja Polski trafiła do grupy D - razem ze Słowenią, Turcją oraz Albanią.