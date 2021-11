KS

Rozpoczynamy kwalifikacje do mistrzostw Europy!

O godz. 20:00 w Gnieźnie rozpocznie się mecz Polska – Albania w ramach kwalifikacji do EuroBasketu, które w 2023 roku odbędą się na Słowenii oraz w Izraelu. Mecz transmitowany będzie również na antenie TVP Sport.

W Gnieźnie od niedzieli przebywa 15 – osobowy skład kadry Polski, jednak tylko „12” będzie mogła wziąć udział w meczu Albanią. Polska w grupie D za rywali oprócz Albanii ma także Słowenię oraz Turcję. Awans na turniej finałowy uzyskają zwycięzcy 10 grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc.

W celu wyłonienia najlepszych drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach – nie będą liczone wyniki z zespołami, które zajmą ostatnie czwarte miejsca w swoich grupach.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią:

1. Banaszak Liliana (Enea AZS Politechnika Poznań)

2. Borkowska Kamila (VBW Arka Gdynia)

3. Gajda Weronika (BC Polkowice)

4. Gertchen Klaudia (BC Polkowice)

5. Jakubiuk Anna (1KS Ślęza Wrocław)

6. Kastanek Marissa (VBW Arka Gdynia)

7. Makurat Anna (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski)

8. Niemojewska Julia (GTK Gdynia)

9. Rembiszewska Amalia (Use Scotti Rosa Empoli - Włochy)

10. Skobel Agnieszka (Rutronik Starks Keltern - Niemcy)

11. Sosnowska Klaudia (SKK Polonia Warszawa)

12. Telenga Weronika (BC Polkowice)

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/asystent trenera

3. Karol Kowalewski /asystent trenera

4. Ewelina Kobryn/general manager

5. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

6. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

7. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

8. Marek Urbanik/fizjoterapeuta

9. Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

10. Marcin Błoński/lekarz

11. Jakub Skowron/oficer prasowy

- Mam nadzieję, że zagramy dużo lepiej niż podczas ostatnich kwalifikacji. W grupie zmierzymy się z Albanią, Słowenią oraz Turcją i nie będą to łatwe mecze i każdy z nich będzie zupełnie inny – mówi słowacki szkoleniowiec.

Pierwsze spotkanie nie powinno być wymagające, jednak będzie ono bardzo ważne głównie pod względem szkoleniowym. - Mam nadzieję, że tak będzie – gdyż nie mamy za dużo materiałów odnośnie zespołu z Albanii. Dzieje się tak dlatego, że nie grali oni w ostatnich kwalifikacjach z związku z problemami z COVID-19. Mamy za to starsze mecze, wszystkie zostały kilka razy obejrzane i myślę, że jakość gry jest zdecydowanie po naszej stronie. Mamy dodatkowo nadzieję, że zrealizujemy wszystkie przedmeczowe założenia i tym pomożemy sobie przed bardzo ważnym meczem z Turcją.

- Mimo wszystko jednak, od pierwszego gwizdka trzeba być bardzo skoncentrowanym i dobrze „wejść” w mecz. - Jako trener nie mam żadnego doświadczenia z koszykówką albańską i jedynie można coś o tej drużynie powiedzieć, dając przykład tego co grali oni 3 lata temu. Jest to zespół bardzo niski, różnica między rozgrywającą a środkową – jeśli chodzi o wzrost jest bardzo niewielka. Gra po obu stronach parkietu nie jest bardzo złożona i nie opiera się bardzo skomplikowanych założeniach. To, że jesteśmy lepsi musimy pokazać już od pierwszej minuty – dodaje.