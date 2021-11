KS

Polska zagra w Izmicie z Turcją

Drugie spotkanie kadry Polski w Izmicie, zapowiada się niezwykle ciężko. Gospodynie mimo zmian w składzie, są bardzo groźne – co pokazał ostatni EuroBasket oraz rozegrane kilka dni temu spotkanie na Słowenii. Uczestniczki mistrzostw świata w 2018 roku oraz trzech ostatnich mistrzostw Europy dysponować będą dużą siłą pod koszem, na co będzie trzeba znaleźć receptę. W składzie drużyny prowadzonej przed trenera Ceyhun Yıldızoğlu jest m.in. Kiah Stokes, Bahar Caglar, Tugce Canitez czy też Pelin Bilgic.

- Turcja jest zawsze Turcją i to się nie zmieni, nawet teraz kiedy to trochę inny zespół. Każdy duży turniej, zawsze jest z tym zespołem. Ta drużyna zmieniła się dosyć mocno, gdyż dokonali rotacji amerykańskiej zawodniczki (Kiah Stokes zmieniła Quanitra Hollingsworth – przyp. red.). Wszyscy wiemy, że Stokes zupełnie nie gra tak jak Hollingsworth – gra także bardzo dobrze bez piłki. Także myślę, że dzięki tej wymianie Turcja będzie dużo bardziej silniejsza. Największym dla nas problemem była by Isil Alben, jednak jej nie będzie na pewno w tym pierwszym meczu z nami – mówi trener Maroš Kováčik.

- Patrząc na skład rywalek, jest ona taki sam jaki był na ostatnim EuroBaskecie. Dla nich jest to bardzo dobrze, że udało się w 100% utrzymać taki sam skład. Także plusem jest to, że będą grali taką samą koszykówkę jak na mistrzostwach Europy i to jest zdecydowanie na ich plus. Jednak tak jak powiedziałem na samym początku, to Stokes może bardzo dużo zmienić w tym zespole – dodaje.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Turcją:

1. Borkowska Kamila (VBW Arka Gdynia)

2. Gajda Weronika (BC Polkowice)

3. Gertchen Klaudia (BC Polkowice)

4. Jakubiuk Anna (1KS Ślęza Wrocław)

5. Kastanek Marissa (VBW Arka Gdynia)

6. Makurat Anna (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski)

7. Podgórna Kamila (VBW Arka Gdynia)

8. Rembiszewska Amalia (Use Scotti Rosa Empoli - Włochy)

9. Sklepowicz Zuzanna (Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin)

10. Skobel Agnieszka (Rutronik Starks Keltern - Niemcy)

11. Sosnowska Klaudia (SKK Polonia Warszawa)

12. Telenga Weronika (BC Polkowice)

Sztab szkoleniowy:

1. Maroš Kováčik/trener reprezentacji

2. Martin Pospíšil/ trener asystent

3. Karol Kowalewski /trener asystent

4. Maciej Krupiński/kierownik drużyny

5. Bartosz Pasternak/trener przygotowania motorycznego

6. Marcin Lubik/fizjoterapeuta

7. Piotr Kołodziej/ fizjoterapeuta

8. Marcin Błoński/lekarz

9. Jakub Skowron/oficer prasowy

Tabela grupy D:

1. Polska 1/0

2. Turcja 1/0

3. Słowenia 0/1

4. Albania 0/1

Awans na turniej finałowy uzyskają zwycięzcy 10 grup i cztery najlepsze drużyny z drugich miejsc. W celu wyłonienia najlepszych drużyn, które zajęły 2. miejsca w swoich grupach – nie będą liczone wyniki z zespołami, które zajmą ostatnie czwarte miejsca w swoich grupach.

W przypadku, gdy jeden lub dwóch gospodarzy EuroBasketu, zajmie miejsce wśród 14 drużyn zakwalifikowanych, to awans uzyska również następna drużyna (bądź też drużyny) jakie zajmą 2. miejsca w swoich grupach.