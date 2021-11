Kuba Skowron

Polska po walce przegrywa z Turcją

Reprezentacja Polski w drugim meczu kwalifikacyjnym do EuroBasketu, przegrała po walce z Turcją 41:52. Klaudia Gertchen rzuciła 16 punktów, a 11 dodała Amalia Rembiszewska.

W połowie pierwsze kwarty, Polki przegrywały z gospodyniami 2:8 – jednak kolejne minuty zmniejszyły straty 8:12. Kolejna kwarta również stała pod znakiem nieskuteczności z obu stron, jednak w dalszym ciągu na prowadzeniu były uczestniczki ostatniego EuroBasketu – 24:19. Po zmianie stron – wynik otworzyła celnym rzutem za trzy punkty Merve Aydin, a w kolejnej akcji dwa „oczka” dorzuciła z linii rzutów wolnych Pelin Bilgic. Seria 8:0 kadry Turcji, dała już 12 – punktowe prowadzenie w 25 minucie spotkania.

Także kolejne minuty skuteczniej zagrały gospodynie – powiększając prowadzenie i kontrolując przebieg spotkania – 40:25. Biało-czerwone miały jeszcze szansę na walkę o zwycięstwo, jednak w ostatniej kwarcie ponownie dała się we znaki nieskuteczność. Oba zespoły zagrały na podobnej skuteczności z gry (36% do 32%), a liderką zespołu była Klaudia Gertchen (16 punktów, 6/9 z gry). U rywalek najskuteczniejsza była Bahar Caglar – 12 punktów.

Turcja – Polska 52:41 (12:8, 12:11, 16:6, 12:16)

Turcja: Caglar 12, Aydin 11, Bilgic 10, Canitez 9, Turgut 6, Onar 4, Stokes (13zb)

Polska: Gertchen 16, Rembiszewska 11, Gajda 6, Sklepowicz 3, Telenga 3, Borkowska 2

Powiedzieli po meczu:

Weronika Gajda - Myślę, że to spotkanie mogło się podobać wszystkim kibicom. Zwłaszcza, że dałyśmy z siebie wszystko. Na początku tego spotkania trochę się pogubiłyśmy i nie mogłyśmy przejść agresywnej obrony reprezentacji Turcji. Miałyśmy spore problemu w ataku, zwłaszcza jeżeli chodzi o skuteczność. Rozrzuciliśmy się dopiero w drugiej połowie tego spotkania. Zabrakło nam trochę czasu. Myślę, że jakby ten mecz trwał pięć kwart, to byśmy pewnie to wygrały.

Maroš Kováčik - Ten mecz mógł podobać się kibicom, dziewczyny dały z siebie wszystko. Mieliśmy problemy w ataku, ale cieszy fakt, że zatrzymaliśmy tak mocny zespół jak Turcja na granicy 52 punktów. Wyszliśmy na parkiet zagubieni, a dopiero w drugiej połowie zagraliśmy skuteczniej. Teraz trzeba wyciągnąć wnioski i nie odpuścić walki o awans na EuroBasket.