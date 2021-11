AW

Pomorskie wygrywa turniej Dywizji A OOM

Stawką turnieju w Twardogórze było rozstawienie przed turniejem finałowym Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W turnieju finałowym obok ekip grających w Twardogórze wystąpią też dwa najlepsze zespoły Dywizji B – Warmińsko-Mazurskie i Kujawsko-Pomorskie.

Turniej był też kolejnym etapem selekcji do Kadry Polski. Wszystkie mecze obserwowane były przez trenerów reprezentacji.

Turniej od początku przebiegał pod dyktando podopiecznych Romana Pawłowskiego. Zespół Pomorza pewnie pokonał Łódzkie i Dolny Śląsk. Po pierwszym dniu bez porażki była też ekipa Wielkopolski, która pewnie wygrała z Małopolską i Śląskim.

Sobotnie mecze rozpoczął mecz Pomorza i Wielkopolski. Pierwszą kwartę świetnie rozpoczęły podopieczne Mateusza Dwornika. Wielkopolska świetnie grała w obronie i wymuszała na rywalkach wiele strat. Dopiero drugie pięć minut pierwszej kwarty to przebudzenie Pomorza, które wyszło na minimalne prowadzenie. Kolejne dwie kwarty to dominacja ekipa znad morza. Przed czwartą kwartą Pomorze prowadziło różnicą 16 punktów. Ostatnie 10 minut przyniosło jednak sporo emocji. Wielkopolska odrobiła większość strat i po punktach Marczyńskiej na 4:24 przed końcem przegrywała już tylko 67:69. Pomorze opanowało nerwy i odzyskało kontrolę nad meczem. Ważne punkty zdobywały Lipińska i Janowska. Ostatecznie Pomorze wygrało 80:71.

Równie wyrównany przebieg miał mecz Łódzkiego i Dolnośląskiego. Gospodynie prowadziły przez większość meczu, ale po bardzo dobrej trzeciej kwarcie na prowadzenie wyszły podopieczne Anny Chodery. Na początku czwartej kwarty prowadziły już 53:46 i 64:56 na cztery minuty przed końcem. Finisz należał jednak do gospodyń. Ważne punkty zdobywały Koryzna i Gryszko. Ostatecznie Dolny Śląsk wygrał 76:71.

Po dwóch dniach turnieju najważniejsze rozstrzygnięcia zapadły. W grupie A w turnieju finałowym zagrają: Pomorskie, Śląski, Łódzkie i Kujawsko-Pomorskie, w grupie B: Wielkopolskie, Dolnośląskie, Małopolskie i Warmińsko-Mazurskie. Ostatni dzień przyniósł mecze o 2 i 4 miejsce oraz konfrontację pierwszego z ostatnim zespołem turnieju. Najwięcej emocji mieliśmy w meczu o 4 miejsce. Łódzkie słabo zaczęło, ale po dobrej drugiej kwarcie prowadziło 38:32. Tym razem trzecia kwarta była popisem podopiecznych Adama Wilkina. Śląsk prowadził już 51:41, ale na koniec trzeciej kwarty zaledwie 51:47. Czwarta kwarta to walka punkt za punkt, ale Śląsk nie dał sobie odebrać zwycięstwa.

Kolejność końcowa:

Pomorskie

Wielkopolskie

Dolnośląskie

Śląskie

Łódzkie

Małopolskie

MVP Turnieju:

Zuzanna Wtulich (Pomorskie)

Pierwsza piątka:

Oliwia Lipińska (Pomorskie), Julia Zielińska (Pomorskie), Zuzanna Marczyńska (Wielkopolskie), Milena Gryszko (Dolnośląskie), Milena Maciejczyk (Śląskie)

-Turniej stał na dobrym poziomie. My cieszymy się ze zwycięstwa, ale mamy też świadomość czekającej nas pracy. W wielu zespołach zabrakło kilku zawodniczek z powodu kontuzji lub kwarantanny, to może nieco zmienić rozkład sił w finale. Znamy ekipy Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego, które awansowały z Dywizji B i także one będą bardzo wymagającym rywalem. Zapowiada się bardzo ciekawy turniej finałowy i już nie możemy się doczekać tej rywalizacji - powiedział Roman Pawłowski trener Pomorza.