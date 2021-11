Igor Milicić: Jestem dumny z tej drużyny

Aleksander Balcerowski (reprezentant Polski): Wyszliśmy na mecz bardzo twardo, naciskaliśmy na piłkę, rywale mieli czuć się niekomfortowo - taki był plan. Staraliśmy się tak grać przez cały mecz. Przeciwnicy trafili kilka ważnych trójek, a my pudłowaliśmy. Ten młody zespół ma swoje marzenie, jakim jest awans na mistrzostwa świata. Mamy potencjał, będziemy starali się o zwycięstwa w kolejnych spotkaniach

Igor Milicić (trener reprezentacji Polski): Mamy sporo talentu w tej drużynie, z wieloma młodymi zawodnikami. Najstarszy ma tylko 28 lat. Walczyliśmy twardo, zostawiliśmy wszystko na parkiecie. Jestem dumny z tej drużyny. Jeśli nadal będą zostawiać serce na boisku, to czekają ich wielkie rzeczy. Warto podkreślić, że byliśmy blisko przeciwników, rzucając z dystansu ze skutecznością 20 proc. Zabrakło nam też kilku zbiórek w obronie w ważnych momentach.

Gal Mekel (reprezentant Izraela): To nie był ładny mecz, ale najważniejszy było zwycięstwo. W pierwszej kwarcie Polacy grali super agresywnie. Wtedy popełnialiśmy sporo błędów w ataku, a oni zdobywali łatwe punkty. Kiedy nawiązaliśmy do ich intensywności, to złapaliśmy swój rytm. Wtedy rywalom grało się zdecydowanie trudniej. Nasza obrona też stała się lepsza. Teraz musimy odpocząć, bo za kilka dni czeka nas następne spotkanie.

Guy Goodes (trener reprezentacji Izraela): Wszystkie mecze rozpoczynające okienka są trudne, szczególnie przeciwko drużynie, która ma nowego trenera i system. W pierwszej kwarcie zagrali niezwykle agresywnie w obronie. Trochę czasu zajęło nam, aby się do tego dostosować. W drugiej kwarcie zawodnicy z ławki dali nam sporo energii. Jestem zadowolony z defensywy zespołowej. Robiliśmy błędy, ale dla nas bardzo ważne było zwycięstwo.