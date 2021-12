Kadra na wózkach na półmetku zmagań w ME

Nasz zespół zmierzy się jeszcze z gospodarzami imprezy Hiszpanią, która podobnie jak Niemcy nie przegrałą jeszcze meczu (bilans 3-0) oraz Francją (1-2)

- Po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu przegrywamy z silnym zespołem Niemiec 72:70. Nasz zespół robi progres z każdym meczem. Jako trener bardzo się z tego cieszę, bo to też jest klucz w mojej pracy. Przegrana z Niemcami oczywiście boli, ale należy pamiętać, że to jest turniej. Należy szybko wyciągnąć wnioski i dzięki tym błędom które popełniliśmy, być silniejszym w kolejnych meczach. Nie tylko zwycięstwa, ale i przegrane powodują że zespół tworzy zgrany kolektyw, co będzie kluczem w meczach przeciwko Hiszpanii czy Francji - wyjaśniał po meczu z Niemcami Marcin Balcerowski, pierwszy trener reprezentacji.

04.12.2021 Polska - Szwajcaria 69:54 (14:17, 25:11, 18:17, 12:9)

Punkty dla Polski: Mateusz Filipski 25, Andrzej Macek 19, Krzysztof Bandura 12, Adrian Labędzki 2, Dominik Mosler 2, Kamil Kornacki 2, Marek Wesołowski 2, Piotr Darnikowski 2, Tomasz Łyko 2, Filip Moćko 1, Krzysztof Kozaryna 0, Sebastian Rybak 0.

05.12.2021 Litwa - Polska 41:81 (12:21, 7:18, 11:26, 11:16)

Punkty dla Polski: Dominik Mosler 21, Andrzej Macek 17, Krzysztof Bandura 12, Mateusz Filipski 7, Kamil Kornacki 6, Filip Moćko 6, Krzysztof Kozaryna 4, Adrian Labędzki 4, Marek Wesołowski 2, Sebastian Rybak 2, Piotr Darnikowski 0, Tomasz Łyko 0.



06.12.2021 Niemcy - Polska 72:70 (16:19, 21:21, 19:18, 16:12)

Punkty dla Polski: Mateusz Filipski 22, Krzysztof Bandura 21, Andrzej Macek 6, Dominik Mosler 4, Piotr Darnikowski 1, Kamil Kornacki 0, Filip Moćko 0, Sebastian Rybak 0, Tomasz Łyko 0, Marek Wesołowski 0, Adrian Labędzki 0, Krzysztof Kozaryna 0.