Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 w Polsce!

- To bardzo ważny dzień dla FIBA, polskiej koszykówki, regionu i miasta. Mistrzostwa świata do lat 23 w koszykówce 3x3 odbędą się w Lublinie. To dla nas ogromna przyjemność po raz kolejny współpracować z Polskim Związkiem Koszykówki przy tak dużym wydarzeniu. Zawodniczki i zawodnicy w przeszłości występujący na tej imprezie ostatnio byli gwiazdami na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Przy organizacji tego wydarzenia, wykorzystane zostanie doświadczenie PZKosz i miasta. To świetne połączenie - mówi Andreas Zagklis, Sekretarz Generalny FIBA.

Koszykówka 3x3 to stosunkowo nowa, ciągle rozwijająca się dyscyplina sportu, która charakteryzuje się wysokim tempem rozgrywania akcji i sporą efektownością. Zadebiutowała na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, również z udziałem naszej reprezentacji. Polacy mają już swoje osiągnięcia - męska kadra zdobyła brązowy medal mistrzostw świata w 2019 roku oraz zajęła trzecie miejsce podczas mistrzostw Europy w 2021 roku. Ponadto jeszcze w tym roku reprezentacja Polski mężczyzn do lat 23 po zwycięstwie nad Rumunią okazała się najlepsza w Lidze Narodów. Kadra kobiet na tym samym turnieju zajęła trzecie miejsce.

- Koszykówka 3x3 w Polsce staje się coraz bardziej popularna, mamy za sobą pierwsze duże sukcesy i pomysły na rozwój, które wprowadzimy w życie już w najbliższym sezonie. Do kadr narodowych - na różnych szczeblach - włączane są kolejne zawodniczki i zawodnicy. Teraz przyszedł czas na następny krok, czyli organizację międzynarodowej imprezy najwyższej rangi. Jestem przekonany, że mistrzostwa świata do lat 23, które odbędą się w Lublinie, będą dodatkowym impulsem do zwiększenia zainteresowania koszykówką 3x3. Liczymy również na efektowne zwycięstwa naszych reprezentacji - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- Dla koszykówki 3x3 to najlepszy projekt. W ostatnich latach obserwujemy, że mistrzostwa świata tej grupy wiekowej niosą ze sobą olbrzymie emocje, fantastycznie się to ogląda. Cieszę się, że tak wspaniałą imprezę będziemy mieli w Polsce. Ważny jest element koegzystencji. Siłą koszykówki 3x3 jest to, że przyjadą tu zespoły męskie i żeńskie. Będzie to znakomite święto dla Lublina, który znany jest z tego, że jest miastem młodzieży - podkreślał Grzegorz Bachański, Wiceprezes Polskiego Związku Koszykówki.

Mistrzostwa Świata do lat 23 w koszykówce 3x3 dotychczas zostały rozegrane dotychczas dwukrotnie - w 2018 i 2019 roku gospodarzem były Chiny. Później, z powodu epidemii koronawirusa, nastąpiła przerwa. W turnieju rozgrywanym w 2023 roku weźmie udział 20 zespołów żeńskich i 20 męskich. Oznacza to, że w Lublinie w ciągu pięciu dni będzie można zobaczyć aż 94 emocjonujące spotkania!

- Mistrzostwa Świata to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez w każdej dyscyplinie sportu. Dlatego szczególnie cieszę się, że wydarzenie tak dużej rangi odbędzie się na terenie naszego województwa. Koszykarskie Mistrzostwa Świata 3x3 w kategorii U23 kobiet i mężczyzn rozgrywane w 2023 roku, będą znakomitą okazją, aby zaprezentować Lubelskie całemu światu. Koszykówka 3x3 zadebiutowała podczas tegorocznej Olimpiady zyskując ogromne zainteresowanie szczególnie wśród młodzieży. Ta widowiskowa odmiana koszykówki zyskuje w Polsce coraz większą popularność i odnosi już pierwsze sukcesy. Przed nami pięć dni rywalizacji i 94 spotkania na mistrzowskim poziomie. Odwiedzą nas najlepsi zawodnicy z całego świata. Jako Samorząd Województwa Lubelskiego dołożymy wszelkich starań, aby to wielkie sportowe święto na długo zapadło w pamięci fanom koszykówki na Lubelszczyźnie - powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Organizacja Mistrzostw Świata do lat 23 łączy się z faktem, że w 2023 roku Lublin będzie Europejską Stolicą Młodzieży. To tytuł przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży.

- Mistrzostwa Świata do lat 23 w koszykówce 3x3 będą niezwykle ważnym sportowym elementem programu całorocznych obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży, którą Lublin będzie w 2023 roku. Koszykówka 3x3 zdobywa w naszym kraju coraz większą popularność, w czym na pewno pomogły dobre wyniki reprezentacji Polski: brązowy medal na mistrzostwach świata w 2019 roku i udział w tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Jestem pewny, że ten widowiskowy rodzaj koszykówki wzbudzi duże zainteresowanie wśród kibiców. Cieszę się, że Lublin po raz kolejny został obdarzony zaufaniem i naszemu miastu powierzono organizację imprezy sportowej o znaczeniu międzynarodowym. Oznacza to, że jesteśmy rozpoznawalnym i cieszącym się szacunkiem partnerem wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie. Byliśmy miastem - gospodarzem piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21 w 2017 roku, piłkarskich mistrzostw świata do lat 20 w 2019 roku, aktualnie staramy się o status miasta - organizatora Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet w 2025 roku. W tym miejscu warto podkreślić naszą niezmiennie dobrą współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki i prezesem Radosławem Piesiewiczem, którego niezwykle często gościmy w Lublinie - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.