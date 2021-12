AW

Koniec rywalizacji w strefach w U19 kobiet

Drużyny biorące udział w półfinałach MPP zostały podzielone na koszyki:

Koszyk I: Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki, MUKS Poznań, Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk

Koszyk II: MUKS Piaseczno, UKS Trójka Żyrardów, Enea AZS-Lider Szkoła Gortata Poznań, GTK Gdynia

Drużyny biorące udział w ćwierćfinale MMP zostały podzielone na następujące koszyki:

Koszyk I: MKS MOS Katowice, TS Wisła CanPack Kraków, Bogdanka AZS UMCS Lublin, WIdzew Łódź

Koszyk II: BS Polonia Bytom, TS MOSiR Bochnia, SPZ WJM I LO Rzeszów, MKS MOS Procom System Wrocław

Koszyk III: MKS Polkowice, KKS Agapit Olsztyn, Basket 4ever Liceum Sportowe Pabianice, MKS Opalenica

Zgodnie z Regulaminem Cyklu wszystkie kluby biorące udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski powinny były potwierdzić do dnia 20 grudnia 2021 roku swój udział poprzez przesłanie formularza (Załącznik nr 15 do Regulaminu Cyklu). Prosimy o dosłanie brakujących formularzy do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 pod rygorem wycofania drużyny z rozgrywek centralnych.