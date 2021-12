AW

Startuje Turniej Nadziei Olimpijskich w Katowicach

Turniej Nadziei Olimpijskich od lat rozgrywany jest pod koniec roku, a jego organizatorzy zmieniają się cyklicznie. O tym, że Katowice będą gospodarzem turnieju, stanowiącego pierwsze poważne wyzwanie dla kadr młodzieżowych przygotowujących się do mistrzostw Europy U16, dowiedzieliśmy się pod koniec stycznia.

Niestety, z uwagi na pandemię koronawirusa, zmagania najlepszych młodych koszykarzy z Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier w 2020 roku zostały odwołane. Rok wcześniej turniej odbył się w słowackich Levicach. Panie zajęły wówczas trzecie miejsce, panowie zakończyli rywalizację na drugiej pozycji.

W ubiegłych edycjach udział wzięło wiele koszykarskich talentów, które w kolejnych latach trafiły do seniorskich reprezentacji Polski. W tym gronie znaleźli się m.in.: Anna Makurat, Liliana Banaszak, Aleksander Balcerowski, Łukasz Kolenda czy Jeremy Sochan.

Nasze kadry w przeszłości kilkukrotnie zwyciężały w Turnieju Nadziei Olimpijskich. Po raz ostatni obie drużyny uczyniły to wspólnie w 2015 roku w Bratysławie.

Turniej Nadziei Olimpijskich to od lat jeden z etapów przygotowań do młodzieżowych mistrzostw Europy do lat 16. Panie w dniach 19 - 27 sierpnia 2022 powalczą o awans do dywizji A podczas turnieju rozgrywanego w Bośni i Hercegowinie, panowie od 12 do 20 sierpnia zagrają w dywizji A rozgrywanej w Macedonii Północnej.

Ostatnie zgrupowanie przed turniejem w Katowicach dla kadr U15 odbyło się w dniach 19 - 23 grudnia w Szczyrku.

Wszystkie spotkania TNO w Katowicach będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale Polskiego Związku Koszykówki na YouTube.

Terminarz Turnieju Nadziei Olimpijskich w Katowicach

Poniedziałek, 27-12-2021

13:00 Węgry – Czechy (kobiety)

15:15 Polska – Słowacja (kobiety)

17:30 Polska – Węgry (mężczyźni)

19:45 Słowacja – Czechy (mężczyźni)

Wtorek, 28-12-2021

13:00 Słowacja - Węgry (kobiety)

15:15 Czechy - Polska (kobiety)

17:30 Czechy - Polska (mężczyźni)

19:45 Węgry - Słowacja (mężczyźni)

środa, 29.12.2021

10:00 Słowacja - Czechy (kobiety)

12:15 Polska - Węgry (kobiety)

14:30 Czechy - Węgry (mężczyźni)

16:45 Polska - Słowacja (mężczyźni)

Skład reprezentacji Polski U15 kobiet na TNO w Katowicach:

1. Natalia Chałupka (MKS Polkowice/SMS PZKosz Łomianki)

2. Nela Charynek (KK Młode Lwice Gdańsk)

3. Łucja Grządzela (Sportowa Politechnika Gdańsk)

4. Iga Hamadyk (GTK Gdynia)

5. Bogus Dobrochna (MKS Polkowice/NSMS PZKosz Łomianki)

6. Julia Kobiela (UKS Bryza Kolbudy/GTK Gdynia)

7. Maja Kusiak (AZS UMCS Lublin/SMS PZKosz Łomianki)

8. Karolina Maj (UKS Lider Swarzędz)

9. Maja Majerska (AZS AJP Gorzów Wielkopolski)

10. Dominika Mazurek (MPKK Sokołów Podlaski)

11. Bianka Napierała (UKS Lider Swarzędz)

12. Anastazja Owczarzak (AZS AJP Gorzów Wielkopolski)

13. Dominika Puzio (MKS Polkowice)

14. Natalia Rutkowska (Sportowa Politechnika)

15. Wiktoria Wiklak (GTK Gdynia/NSMS PZKosz Łomianki)

Sztab szkoleniowy:

1. Maciej Gordon - trener główny

2. Wojciech Eljasz-Radzikowski - trener asystent

3. Anna Talarczyk - trener asystent/kierownik

4. Mateusz Bieszke - trener przygotowania motorycznego

5. Aleksandra Kłak - fizjoterapeutka

Skład reprezentacji Polski U15 mężczyzn na TNO w Katowicach:

1. Baganc Iwo SKKS Basket Poznań

2. Borowski Szymon Valencia BC

3. Grzejszczyk Daniel Trefl Sopot / NSMS PZKosz Władysławowo

4. Kiejzik Szymon GAK Gdynia

5. Kośnik Daniel GAK Gdynia

6. Kowalczyk Filip UKS AK Komorów / NSMS PZKosz Władysławowo

7. Leśniak Bartosz KS Korona Kraków

8. Marciński Antoni GTK Gliwice

9. Orłowski Mateusz KS Korona Kraków

10. Poradzki Filip GTK Gliwice

11. Ratkowski Nikodem Trefl Sopot / NSMS PZKosz Władysławowo

12. Sternicki Tymoteusz GAK Gdynia

13. Zabrocki Cezary GAK Gdynia

Sztab szkoleniowy:

1. Kasperzec Łukasz - Trener Główny

2. Tomaszewski Michał - Trener Asystent / Kierownik Ekipy

3. Krakowczyk Jakub – Trener Asystent

4. Oracz Paweł - Trener Przyg. Motorycznego

5. Klimek Bartosz – Fizjoterapeuta