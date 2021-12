AW

Polki wygrywają z Czeszkami w TNO

Pierwsze zwycięstwo w Turnieju Nadziei Olimpijskich zanotowała reprezentacja Polski do lat 15 kobiet. Biało-Czerwone wygrały z Czeszkami 68:45.

- To było lepsze spotkanie niż to ze Słowacją na otwarcie Turnieju Nadziei Olimpijskich, gdzie graliśmy mało cierpliwą, szarpaną koszykówkę. W starciu z Czeszkami udało nam się trochę zapanować nad liczbą strat i głupotami.

Minusem była nasza zbiórka w defensywie. Pozwoliliśmy rywalkom na aż 24 zbiórki w ataku, co nie powinno się zdarzyć. W aspekcie mentalnym wygrana nam się przyda - mówił po meczu Maciej Gordon, trener reprezentacji Polski U15 kobiet.

Czechy – Polska 45:68 (12:18, 9:18, 17:14, 7:18)

Punkty dla Polski: Maja Kusiak 17, Iga Hamadyk 11, Dominika Puzio 8, Karolina Maj 6, Łucja Grządziela 5, Dobrochna Bogus 5, Wiktoria Wiklak 5, Natalia Rutkowska 4, Nela Charynek 3, Dominika Mazurek 3, Anastazja Owczarzak 1, Maja Majerska 0

Najwięcej dla Czech: Adéla Linhartová 9

Słowacja – Węgry 45:82 (11:18, 12:27, 16:17, 6:20)