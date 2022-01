pz

COS 3x3 CUP już w niedzielę 9 stycznia!

Drużyny rywalizując w wydarzeniu COS 3x3 CUP mają szansę na wyjazd do jednego z sześciu elitarnych Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Polsce. Wartość głównej nagrody w postaci Vouchera COS dla całej drużyny wynosi blisko 4000 złotych.



Turniej odbędzie się na infrastrukturze sportowej dostępnej na turniejach rangi World Tour - czekają na was oficjalne kosze SCHELDE przystosowane do koszykówki 3x3 oraz nawierzchnia marki ENLIO. Doświadczeni sędziowie zadbają o sprawny przebieg turnieju.



Zarejestruj się już dziś, aby zgarnąć puchar COS i główną nagrodę!



Swój udział w turnieju należy zgłosić na platformie FIBA 3x3, deklarując udział w wydarzeniu i wnosząc jednorazową opłatę wpisową w wysokości 150 zł na wskazany poniżej numer konta PZKosz:

89 1240 5918 1111 0000 4910 0693 w tytule wpisując: COS 3X3 CUP „Nazwa Drużyny”.

Link do rejstracji:

https://play.fiba3x3.com/events/cb37c75e-a1e6-491a-b36c-4c5f8e46fd4a/register

W ramach wpisowego zespoły otrzymają pamiątkową koszulkę, posiłek oraz wodę.

Harmonogram wydarzenia:

11:00 - odbiór pakietów startowych

12:00 - oficjalne otwarcie turnieju

12:20 - rozpoczęcie rozgrywek 3x3

Po zakończeniu rozgrywek odbędzie się dekoracja najlepszych drużyn.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres 3x3@pzkosz.pl.

Widzimy się na boisku hali COS Torwar 9 stycznia!