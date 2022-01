AW

Zjazd Szkoły Trenerów PZKosz w Katowicach za nami

Blisko 30 trenerów brało udział w wykładach oraz warsztatach dotyczących przede wszystkim tematyki scoutingu. Ponadto były też poruszane tematy dotyczące czytania gry na zasłonach od piłki i do piłki oraz zajęcia z planowania sezonu.

Podczas trzeciej sesji prelekcje prowadził z ramienia FIBA Nenad Trunić. Nie zabrakło także świetnych polskich szkoleniowców, takich jak: Jacek Winnicki, Mariusz Niedbalski, Rafał Juć, scout Denver Nuggets oraz Bartosz Puzoń, sędzia PLK.

- Jesteśmy już za półmetkiem Szkoły Trenerów PZKosz. Zostały nam jeszcze dwa zjazdy, jeden na wiosnę, a drugi na początku wakacji.

Kiedy obserwuję z boku trenerów uczestniczących podczas warsztatów czy wykładów to z ogromną satysfakcją przyznaję, że ich zaangażowanie jak i współpraca jest na bardzo wysokim poziomie. To jaką stworzyli atmosferę oraz chęć wymiany wiedzy naprawdę buduje. Ilość zadawanych pytań, zarówno podczas wykładów, jak i po, jest ogromna. Mało tego, niejednokrotnie zdarzało się, że zajęcia były przedłużane o kilkadziesiąt minut, bo uczestnicy sami tego chcieli. To naprawdę budujące. Jeśli chodzi o przyszłą edycję szkoły, bo takie pytania już się pojawiają, to na wiosnę pojawią się informację jak można aplikować do Szkoły Trenerów - komentuje koordynator Dawid Mazur, Szkoły Trenerów PZKosz.