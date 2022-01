AW

SUZUKI Puchar Polski 2022

Oznacza to także, że w SUZUKI Pucharze Polski zagra 1KS Ślęza Wrocław, a rozstawiony jest zespół BC Polkowice.

ćwierćfinały (28.01.2022)

16:30 (1) 1KS Ślęza Wrocław – AZS Uniwersytet Gdański

19:30 (2) Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz – Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin

półfinały (29.01.2022)

16:30 VBW Arka Gdynia - zwycięzca meczu (1)

19:30 BC Polkowice - zwycięzca meczu (2)

finał (30.01.2022)

16:00 finał

Turniej finałowy SUZUKI Pucharu Polski rozegrany zostanie od 28 do 30 stycznia 2022 roku w Arenie Bydgoszcz. Podczas losowania w Urzędzie Miejskim w Bydgoszczy, poznaliśmy pary ćwierćfinałowe i układ półfinałów. W Bydgoszczy rozegrany zostanie także Młodzieżowy Puchar Polski U19.

W losowaniu udział wzięli: Przemysław Lipka (Prezes KPZKOSZ oraz członek komisji rewizyjnej PZKosz), Michał Sztybel (Zastępca Prezydenta Bydgoszczy), Mikołaj Matsumoto (Dyrektor Marketingu SUZUKI MOTOR POLAND), Piotr Kulpeksza (Prezes Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz).

Przemysław Lipka (Prezes KPZKOSZ oraz członek komisji rewizyjnej Polskiego Związku Koszykówki) - Witamy po raz kolejne najlepsze zespoły w koszykówce żeńskiej w bydgoskich murach, aby ponownie mogły stoczyć rywalizację o Suzuki Puchar Polski. Bydgoszcz pamięta wspaniałe mecze, kiedy to trzy lata temu gospodynie sięgnęły po to trofeum w Gdyni. Cieszę się, że miasto Bydgoszcz jest obdarzone przez Polski Związek Koszykówki i władze Energa Basket Ligi Kobiet zaufaniem i po raz kolejny będziemy mogli rozegrać turniej właśnie tutaj.

Michał Sztybel (Zastępca Prezydenta Bydgoszczy) - Cieszymy się, że turniej o Suzuki Puchar Polski już po raz drugi rozegrany zostanie właśnie w Bydgoszczy. W 2018 roku dziewczyny z Bydgoszczy podniosły do góry już Puchar Polski i mimo tych trudności, które klub obecnie ma z powodu kontuzji – wierzę, że będzie walka o wygraną tym bardziej na swoim obiekcie. Jest to także docenienie dla klubu Polskie Przetwory Basket 25 Bydgoszcz, który jako klub przeszedł bardzo duże i wiele spraw udało się poukładać. Tutaj z naszej strony, ukłony do klubu i szczególnie pana prezesa Piotra Kulpekszy. To jest forma docenienia dla klubu i dla nas, jako dla miasta. Chodzi o stronę organizacyjną i mam nadzieję, że do Areny Bydgoszcz przyjdzie dużo kibiców. Trzymajmy także kciuki, aby nie przeszkodziła w tym obecna sytuacja epidemiologiczna i można będzie wspólnie i na żywo oglądać to wielkie święto koszykówki kobiet. Ogromne podziękowania dla sponsora – SUZUKI, gdyż nie ma zawodowego sportu bez podmiotów prywatnych, gdyż to one są najcenniejsze.

Mikołaj Matsumoto (Dyrektor Marketingu SUZUKI MOTOR POLAND) - Duże podziękowania dla pana prezydenta miasta Bydgoszcz, że zechciał po raz drugi gościć SUZUKI Puchar Polski w Bydgoszczy. Podziękowania należą się także dla organizatorów oraz Polskiego Związku Koszykówki za to, że wszystko jest na jak najwyższym poziomie. SUZUKI jest z polską koszykówką już wiele lat, a te rozgrywki pucharowe są dla nas bardzo ważnym elementem. A to pozwala nam przypomnieć, iż jesteśmy z koszykówką na stałe. Jesteśmy blisko klubów, nasze samochody jeżdżą w klubach żeńskich i męskich, a także w pierwszej lidze. Blisko jesteśmy także reprezentacji Polski.

Piotr Kulpeksza (Prezes Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz) - SUZUKI to firma która bardzo mocno wspiera polską koszykówkę i dzięki niej, będziemy organizatorem Pucharu Polski. Podziękowania także dla Polskiego Związku Koszykówki, który powierzył nam organizację turnieju. To bardzo duży turniej, spotkają się najlepsze zespoły Energa Basket Ligi Kobiet oraz najlepsza drużyna z pierwszej ligi – AZS Uniwersytet Gdański. Będzie to znakomita impreza, zapraszam na nią wszystkich kibiców. My obiecujemy powalczyć, jednak będzie to bardzo trudne. W ostatnim meczu nasza najlepsza zawodniczka uległa kontuzji i trzymamy kciuki, aby jak najszybciej wróciła na parkiet.

Marcin Korpolewski (Członek zarządu Polskiego Związku Koszykówki) - W imieniu pana prezesa Polskiego Związku Koszykówki chciałem złożyć serdeczne podziękowania dla miasta Bydgoszcz za to, że będzie gościć w tym roku SUZUKI Puchar Polski. SUZUKI to nasz stabilny partner i bardzo cieszymy się, że kolejna imprezę koszykarską będziemy mogli robić razem. To jest taka impreza, gdzie od trzech lat udane nam się łączyć turniej seniorski z udziałem najlepszych drużyn w kraju z turniejem Młodzieżowego Pucharu Polski. W tym roku będą to dziewczęta do lat 19, cztery zespoły wyłonione w półfinałach spotkają się na parkiecie w Bydgoszczy. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i dla wszystkich kibiców koszykówki, będzie to także możliwość zobaczenia tych wszystkich zawodniczek, które powinny już za jakiś czas zagościć na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet. Kolejny raz rozegrany zostanie także turniej Aerowatch rzutów za trzy punkty, który w zeszłym roku wygrała grająca w zespole w Bydgoszczy – Elżbieta Międzik.

Młodzieżowy Puchar Polski U19

29 stycznia 2022

11:00 UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki - Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

13:15 Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. - MUKS Poznań

30 stycznia 2022

10:00 mecz o 3. miejsce

12:15 finał

***

Suzuki Puchar Polski Kobiet rozgrywany jest w formie turnieju z udziałem sześciu drużyn. Cztery w dniu pierwszym zagrają w ćwierćfinałach, dwie kolejne dołączą w fazie półfinałów.

Historia Pucharu Polski od 2010 roku:

2010 Lotos Gdynia, CCC Polkowice

2011 Lotos Gdynia, Energa Toruń

2012 Wisła CanPack Kraków, Lotos Gdynia

2013 CCC Polkowice, Wisła CanPack Kraków

2014 Wisła CanPack Kraków, CCC Polkowice

2015 Wisła CanPack Kraków, Energa Toruń

2016 AZS UMCS Lublin, Ślęza Wrocław

2017 Wisła CanPack Kraków, Ślęza Wrocław

2018 Artego Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków

2019 CCC Polkowice, Energa Toruń

2020 Arka Gdynia, CCC Polkowice

2021 VBW Arka Gdynia, CCC Polkowice

***

Wszystkie zainteresowane media zapraszamy do składania wniosków akredytacyjnych przez "accredito" na SUZUKI Puchar Polski oraz Młodzieżowy Puchar Polski U19, który od 28 do 30 stycznia odbędzie się w Bydgoszczy.

Wnioski można składać do 25 stycznia do godz. 23:59. Po tym terminie nie będzie możliwe ubieganie się o akredytację.