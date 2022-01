Mecz Polska - Estonia w Lublinie

- Reprezentacja Polski bardzo dobrze czuje się w Lublinie. Kadra ma w tym mieście dostęp do bardzo dobrych obiektów sportowych i świetnej bazy hotelowej. Ostatnie spotkanie z Niemcami po raz kolejny udowodniło także, że na halę Globus może przyjść mnóstwo kibiców. Jeszcze raz dziękuję marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu oraz prezydentowi Krzysztofowi Żukowi za wsparcie i współpracę, którą można określić jako wzorową - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

W lutowym okienku kadrowym reprezentacja Polski rozegra dwa mecze z Estonią. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 25 lutego w Tallinnie, a zaledwie trzy dni pójdzie dojdzie do rewanżu właśnie w Lublinie. To kluczowe spotkania w kontekście awansu do kolejnej fazy grupowej kwalifikacji do mistrzostw świata.

- W lutym Lublin ponownie będzie gościł koszykarską reprezentację Polski. Cieszy mnie to tym bardziej, że jako Samorząd Województwa Lubelskiego od kilku lat stawiamy na promocję poprzez organizację różnorodnych wydarzeń sportowych. Przed nami bardzo ważny mecz, który może decydować o kwalifikacji do mistrzostw świata 2023. Estończycy to groźny rywal, ale jestem przekonany, że biało-czerwoni niesieni gorącym dopingiem lubelskich kibiców zejdą z parkietu jako zwycięzcy. Do zobaczenia w hali Globus! - powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Lublin w przeszłości był już gospodarzem dużych koszykarskich imprez - na poziomie ligowym i reprezentacyjnym. Biało-Czerwoni w listopadzie podejmowali w hali Globus Niemcy, a w lutym zostanie tam rozegrany także turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski z udziałem czołowych zespołów Energa Basket Ligi.

- Bardzo się cieszę, że reprezentacja Polski w koszykówce wraca do hali Globus. Niedawno, w listopadzie, Biało-Czerwoni walczyli w Lublinie z reprezentacją Niemiec przy niemalże pełnych trybunach. Jestem pewny, że przy okazji meczu z Estonią lubelscy kibice ponownie będą wielkim wsparciem dla naszych koszykarzy. Lublin jest coraz ważniejszym punktem na mapie polskiej koszykówki. Nasze drużyny: męska Start Lublin i żeńska AZS UMCS Lublin rywalizują w Energa Basket Lidze. Mamy drużyny w I ligach kobiet i mężczyzn. FIBA wybrała nasze miasto na gospodarza turnieju Mistrzostw Świata do lat 23 w koszykówce 3x3 w 2023 roku. To wydarzenie będzie ważną częścią obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży w przyszłym roku - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Informacje na temat biletów na spotkanie Polska - Estonia w Lublinie podamy wkrótce.