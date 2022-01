AW

BC Polkowice wygrywają #SuzukiPucharPolski!

Emocje to samego końca – tak w skrócie można opisać w kilku słowach finałowy mecz Suzuki Pucharu Polski w Bydgoszczy. Spotkanie dużo lepiej rozpoczęły koszykarki z Polkowic, które punkt po punkcie budowały przewagę.

Po 10 minutach gry na tablicy wyników było (23:13), jednak kolejne minuty były zdecydowanie bardziej zacięte. Bardzo ważne trafienie (za trzy) w ostatnich sekundach pierwszej połowy zapisała na swoim koncie Magdalena Szymkiewicz (32:42). Po zmianie stron mistrz Polski zagrał jeszcze lepiej i punkt po punkcie zmniejszał straty.

Bardzo dobrze grała Megan Gustafson oraz Marissa Kastanek, co po 30 minutach gry dało wynik (52:54). W ostatniej kwarcie zespół z Pomorza robił co mógł, by wyjść z tej rywalizacji na „plus” – jednak niesamowite spotkanie rozegrała Erica Wheeler (39 punktów), która raz po raz dziurawiła kosz rywalek.

Dobrze zagrała także Artemis Spanou, która uzbierała 13 punktów oraz 10 zbiórek. Zaznaczyć należy także, że w zespole z Pomorza – 37 punktów zdobyły zawodniczki wchodzące z „ławki” (12 w zespole z Polkowic).

VBW Arka Gdynia - BC Polkowice 70:78 (13:23, 19:19, 20:12, 18:24)

Gdynia: Kastanek 19, Gustafson 16, Bertsch 15, Szymkiewicz 11, Begić 4, Podgórna 3, Pavlopoulou 2

Polkowice: Wheeler 39, Spanou 13 (10zb), Mavunga 7 (12zb), Zięmborska 5, Grabska 4, Gajda 3, Gertchen 3, Telenga 2, Cado 2