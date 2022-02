Województwo Lubelskie Partnerem Głównym meczu Polska - Estonia

Biało-Czerwoni w Lublinie występowali ostatnio w listopadzie ubiegłego roku. W wypełnionej hali Globus podejmowali reprezentację Niemiec. Teraz pora na kolejny ważny mecz w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata - rywalem będzie Estonia.

- Reprezentacja Polski bardzo dobrze czuje się w Lublinie. Kadra ma w tym mieście dostęp do bardzo dobrych obiektów sportowych i świetnej bazy hotelowej. Ostatnie spotkanie z Niemcami po raz kolejny udowodniło także, że na halę Globus może przyjść mnóstwo kibiców. Województwo Lubelskie jest sprawdzonym partnerem koszykówki, cieszymy się, że po raz kolejny będziemy wspólnie przeżywać sportowe emocje - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.

- W lutym Lublin ponownie będzie gościł koszykarską reprezentację Polski. Cieszy mnie to tym bardziej, że jako Samorząd Województwa Lubelskiego od kilku lat stawiamy na promocję poprzez organizację różnorodnych wydarzeń sportowych. Przed nami bardzo ważny mecz, który może decydować o kwalifikacji do mistrzostw świata 2023. Estończycy to groźny rywal, ale jestem przekonany, że biało-czerwoni niesieni gorącym dopingiem lubelskich kibiców zejdą z parkietu jako zwycięzcy. Do zobaczenia w hali Globus! - powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Województwo Lubelskie już wcześniej promowało się przez koszykówkę. Logo województwa było eksponowane m. in. na spodenkach reprezentacji Polski, w tym podczas mistrzostw świata w Chinach w 2019 roku, kiedy kadra zajęła świetne ósme miejsce, czy też podczas kwalifikacji do EuroBasketu. Ponadto Województwo Lubelskie było Partnerem meczu o Suzuki Superpuchar Polski oraz Turnieju Finałowego Suzuki Pucharu Polski w 2021 r.