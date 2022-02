Trener Renkiel powołał kadrę 3x3 na najbliższe zgrupowania

Trener reprezentacji Polski w koszykówce 3x3, Piotr Renkiel, powołał kadrę na najbliższe zgrupowania. Od 18 do 21 lutego Biało-Czerwoni będą trenowali w Lublinie, natomiast od 21 do 24 lutego w Warszawie.

Treningi w Lublinie i Warszawie to pierwszy etap przygotowań reprezentacji 3x3 do mistrzostw świata w Antwerpii, które zostaną rozegrane w czerwcu 2022 roku. Wcześniej kadra weźmie udział w dwóch dużych turniejach międzynarodowych.

- Przed nami pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski 3x3 w tym roku, które ma nas przygotować do zbliżających się turniejów międzynarodowych we Francji i Rosji. Są to mocno obsadzone turnieje, dzięki którym chcemy szlifować formę przed mistrzostwami świata 3x3 w Antwerpii - mówi Piotr Renkiel, trener reprezentacji Polski 3x3.

W Lublinie i Warszawie trenować będą zawodnicy z LOTTO 3x3 Team, a także z klubów Energa Basket Ligi (udział poszczególnych koszykarzy może być uzależniony od wyników meczów rozgrywanego w tym czasie Suzuki Pucharu Polski) i Suzuki 1 Ligi Mężczyzn.

- Na zgrupowaniu w Lublinie pojawią się zawodnicy występujący na co dzień w Energa Basket Lidze. Chcemy dokonać oceny i selekcji pod kątem gry w 3x3. Obecni będą tradycyjnie doświadczeni koszykarze, który od kilku lat grają zawodowo w 3x3 - dodaje trener reprezentacji.

Skład reprezentacji Polski 3x3 na zgrupowanie w Lublinie (18-21 lutego):

Adrian Bogucki, Asseco Arka Gdynia

Łukasz Diduszko, GKS Tychy

Daniel Gołębiowski, GTK Gliwice

Bartosz Jankowski, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Mateusz Kostrzewski, Polski Cukier Pszczółka Start Lublin

Filip Matczak, King Szczecin

Paweł Pawłowski, LOTTO 3x3 Team

Filip Put, GTK Gliwice

Szymon Rduch, LOTTO 3x3 Team

Michał Samsonowicz, Twarde Pierniki Toruń

Przemysław Zamojski, LOTTO 3x3 Team

Skład reprezentacji Polski 3x3 na zgrupowanie w Warszawie (21-24 lutego):

Adrian Bogucki, Asseco Arka Gdynia

Mateusz Bierwagen, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Marcin Chudy, Decka Pelplin (sezon 2020/21)

Daniel Gołębiowski, GTK Gliwice

Bartosz Jankowski, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk

Mateusz Kostrzewski, Polski Cukier Pszczółka Start Lublin

Filip Matczak, King Szczecin

Paweł Pawłowski, LOTTO 3x3 Team

Filip Put, GTK Gliwice

Szymon Rduch, LOTTO 3x3 Team

Michał Samsonowicz, Twarde Pierniki Toruń

Michał Sitnik, WKS Śląsk Wrocław

Krzysztof Sulima, Enea Zastal BC Zielona Góra

Przemysław Zamojski, LOTTO 3x3 Team

Sztab reprezentacji 3x3:

Piotr Renkiel - trener

Marek Jędrzejewski - fizjoterapeuta

Oktawia Bogulska - fizjoterapeutka