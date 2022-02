Prezentacja LOTTO 3x3 Team przed finałem Suzuki Pucharu Polski



LOTTO 3x3 Team to drużyna, która będzie polskim reprezentantem podczas międzynarodowych turniejów z cyklu m. in. FIBA 3x3 World Tour Masters i FIBA 3x3 Challenger. Zawodnicy z tego zespołu, dzięki zdobytemu doświadczeniu, będą mogli później uczestniczyć – już jako reprezentacja Polski - w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata.



- Niedawno cieszyliśmy się z nawiązania współpracy z Totalizatorem Sportowym, właścicielem marki LOTTO, a teraz widać już pierwsze efekty. LOTTO 3x3 Team będzie reprezentować Polskę w najważniejszych międzynarodowych turniejach. Koszykówka 3x3 to dyscyplina z ogromnym potencjałem, liczymy na jej dynamiczny rozwój i kolejne sukcesy naszych drużyn - powiedział Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki.



W niedzielę 20 lutego o godz. 16:45 - przed finałowym spotkaniem o Suzuki Puchar Polski - w hali Globus nastąpi oficjalna prezentacja LOTTO 3x3 Team. Zaraz po niej drużyna rozegra mecz pokazowy, który będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport. W Lublinie w tym samym czasie pod okiem trenera Piotra Renkiela będzie trenowała reprezentacja Polski w koszykówce 3x3.



- Na naszych oczach rozwija się polska koszykówka 3x3. Cieszę się, że Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, wspiera tę dyscyplinę już od samego początku. Trzymam kciuki za LOTTO 3x3 Team i za występy tej drużyny na międzynarodowych imprezach. Wierzę, że zawodników czeka prawdziwa kumulacja sportowych sukcesów, a w ślad za nimi pójdą kolejni pasjonaci tej dynamicznej dyscypliny - powiedział Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.



Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, ma w swoim portfolio m.in. gry liczbowe i loterie pieniężne. Produkty te są dostępne są w ponad 18,5 tys. punktów sprzedaży w całej Polsce, a także online.



Spółka jest jednym z najważniejszych filarów finansowania polskiego sportu i kultury narodowej. Dzięki swoim klientom od 1994 roku przekazała na te dwie ważne dziedziny życia społecznego ponad 17,7 miliardów zł.