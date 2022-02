KS

KSS Mustang Konin wygrywają Superpuchar w koszykówce na wózkach!

W rozegranym w hali Globus w Lublinie, meczu o Superpuchar w koszykówce na wózkach – KSS Mustang Konin pokonał 65:51 KS PACTUM Scyzory Kielce. Pierwsza połowa była wyrównana, a na 2-punktowym prowadzeniu (33:31) była drużyna z Konina. Po zmianie stron przewaga zespołu z Wielkopolski rosła coraz bardziej, co ostatecznie dało wygraną i pierwszy, historyczny Superpuchar. Aż 35 punktów (16/29 z gry) zdobył grający trener - Piotr Łuszyński, który do sukcesu dołożył 18 zbiórek. U rywali 26 „oczek” zdobył Filip Moćko.

- Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa i patrząc, iż jest to pierwszy Superpuchar – to stworzyliśmy historię. Aczkolwiek nie był to łatwy mecz, gdyż drużyna z Kielc postawiła mocne warunki i nie by taki sam mecz, jak w Pucharze – tam mieliśmy prawie 30 punktów przewagi i tak samo było w lidze. Problem zaczyna się w głowach chłopaków, że trzeba ich dość mocno motywować przed każdym meczem. Mamy silną drużynę, jednak za każdym razem trzeba to udowadniać – powiedział po meczu grający trener, Piotr Łuszyński.

- Wiemy doskonale o tym, że kreatora gry – musimy odcinać od gry. On jest mózgiem tego zespołu i chcemy za każdym razem redukować jego punkty, co w dniu dzisiejszym się udało. Dzisiaj jednak punkty dorzucali centrzy, którzy wjeżdżali po kosz i ciężko było zatrzymać czterech wysoki zawodników – dodał.

KSS Mustang Konin - KS PACTUM Scyzory Kielce 65:51 (17:17, 16:14, 17:12, 15:8)

Piotr Łuszyński 35 (18zb), Marek Wesołowski 18 (12zb), Kamil Kornacki 10, Piotr Darnikowski 2, Marek Bystrzycki

Filip Moćko 26, Krystian Sobieraj 15, Szymon Gładysz 8, Jarosław Świeboda 2, Szymon Moćko, Mariusz Minda, Michał Wrona, Jan Szymczak