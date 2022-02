LOTTO 3x3 Team zaprezentowany

LOTTO 3x3 Team to drużyna, która będzie polskim reprezentantem podczas międzynarodowych turniejów z cyklu m. in. FIBA 3x3 World Tour Masters i FIBA 3x3 Challenger. Zawodnicy z tego zespołu, dzięki zdobytemu doświadczeniu, będą mogli później uczestniczyć - już jako reprezentacja Polski - w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata.

Skład LOTTO 3x3 Team:

Przemysław Zamojski - kapitan zespołu

Łukasz Diduszko

Paweł Pawłowski

Szymon Rduch

Trener: Piotr Renkiel

Jeszcze przed finałem Suzuki Pucharu Polski w hali Globus w Lublinie, po efektownej prezentacji, LOTTO 3x3 Team rozegrało spotkanie pokazowe z reprezentacją Polski (w składzie: Daniel Gołębiowski, Bartosz Jankowski, Filip Put oraz Michał Samsonowicz). Ostatecznie bardzo ciekawy i dynamiczny mecz zakończył się wynikiem 21:17 dla LOTTO 3x3 Team.

Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Związku Koszykówki: Udało nam się stworzyć profesjonalną drużynę, pierwszą tego typu w Europie. To zespół, który - miejmy nadzieję - będzie piąć się w rankingach, będzie grać w najważniejszych turniejach międzynarodowych. Rozmawialiśmy dużo z Przemkiem Zamojskim, jak rozwijać koszykówkę 3x3. LOTTO 3x3 Team to m. in. efekt tych rozmów. Podpisaliśmy z Totalizatorem Sportowym, właścicielem marki LOTTO, umowę na trzy lata, za co jestem bardzo wdzięczny prezesowi Olgierdowi Cieślikowi. To on uwierzył w wizję tej drużyny w koszykówce 3x3.

Olgierd Cieślik, Prezes Totalizatora Sportowego, właściciela marki LOTTO: Mamy już sukcesy w tej odmianie koszykówki - brązowe medale w mistrzostwach Europy i świata, udział w Igrzyskach Olimpijskich. Przez długi czas dyskutowaliśmy nad modelem naszej współpracy. Chcieliśmy zapewnić zawodnikom komfort, aby odnosili kolejne sukcesy. Mam nadzieję, że gracze dadzą nam wiele emocji. Dzięki tej współpracy lokujemy nasze produkty w dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie sportu.

Przemysław Zamojski, LOTTO 3x3 Team: Moja przygoda z koszykówką tak naprawdę rozpoczęła się od koszykówki 3x3. Jako nastolatek z kolegami z Elbląga jeździłem na turnieje uliczne. Tam zrodziła się miłość do koszykówki. Po wielu sukcesach w koszu 5x5, zdecydowałem się skupić na 3x3. Zrobimy wszystko, aby być gotowym do kolejnych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Naszym największym marzeniem na ten rok jest znalezienie się w finale World Toura. Zrobimy co w naszej mocy, aby zaprezentować się w jak największej liczbie najsilniejszych turniejów.