Estonia minimalnie lepsza od reprezentacji Polski

Od początku spotkania bardzo aktywny był Aleksander Balcerowski, a po trójce Michała Michalaka Biało-Czerwoni mieli przewagę. Obie drużyny nie były jednak bardzo skuteczne, co przekładało się na dość niski wynik. W pierwszej kwarcie trener Igor Milicić skorzystał z aż 11 koszykarzy, ale to trójka Siim-Markusa Posta ustawiła wynik po 10 minutach na 15:14. W drugiej kwarcie Estończycy poprawili się w ofensywie, a po trafieniu Kristjana Kitsinga uciekali nawet na siedem punktów. Reprezentacja Polski miała ciągle problemy ze skutecznością, mimo pojedynczych akcji Michała Sokołowskiego. Po rzucie z dystansu Janari Joesaara różnica wynosiła aż 10 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:36.

Kolejna część meczu niewiele zmieniała - ciągle sytuację kontrolował zespół trenera Jukki Toijali. Dopiero później - po trójce Jakuba Garbacza - Polacy zbliżyli się na osiem punktów. Po chwili akcja 2+1 Dominika Olejniczaka zmniejszyła straty do zaledwie pięciu punktów! Ostatecznie po 30 minutach było 60:54. W kolejnej części spotkania kadra nadal walczyła o lepszy rezultat. W połowie kwarty po zagraniu Aleksandra Balcerowskiego przegrywała już tylko dwoma punktami! Odpowiadał na to jednak Joesaar, dając na chwilę spokój gospodarzom. Po późniejszej akcji Estończyka przewaga wynosiła już pięć punktów. Na około 25 sekund przed końcem do remisu doprowadził jeszcze Aleksander Balcerowski. Odpowiedział na to szybko Siim-Sander Vene, który został bohaterem swojego zespołu! Ostatnia akcja należała do Garbacza, ale nie trafił i to gospodarze zwyciężyli 75:71.

Estonia - Polska 75:71 (15:14, 32:22, 13:18, 15:17)

Estonia: Joesaar 22, Kotsar 17, Kitsing 9, Vene 8, Treier 6, Nurger 4, Dorbek 3, Rosenthal 3, Post 3, Riismaa 0

Polska: Garbacz 15, Balcerowski 13, Zyskowski 12, Sokołowski 10, Michalak 7, Marcel Ponitka 6, Olejniczak 3, Schenk 3, Michał Kolenda 2, Dziewa 0, Matczak 0