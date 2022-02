Igor Milicić: Walczyliśmy do końca

Michał Sokołowski (zawodnik reprezentacji Polski): Nie zagraliśmy najlepiej w pierwszej połowie. Straciliśmy naszą tożsamość. Nie waliczyliśmy, nie poświęcaliśmy się dla drużyny. Dlatego przegraliśmy. Nie wiem dlaczego tak się stało, bo w trakcie treningów walczymy o każdą piłkę, a tutaj przegrywaliśmy. W drugiej połowie ciężko było to odrabiać. Mieliśmy swoje szanse w końcówce.

Igor Milicić (trener reprezentacji Polski): Pokazaliśmy sporo charakteru w drugiej połowie. Kibice gospodarzy wywierali sporo presji i pomagali swojej drużynie. Walczyliśmy do końca i postawiliśmy się w sytuacji do wygrania meczu. Nie wszystko było więc negatywne. Daliśmy rywalom aż 20 zbiórek ofensywnych słabo rzucaliśmy wolne. To nie może się wydarzyć, jeśli chcesz wygrać mecz na wyjeździe. Mieliśmy swoje szanse w końcówce. Ciężka porażka. Musimy pokazać naszą tożsamość przez 40 minut - wtedy mamy szansę na zwycięstwo.

Jukka Toijala (trener reprezentacji Estonii): Wszyscy kochamy koszykówkę, ale w życiu są ważniejsze sprawy niż koszykówka. W imieniu naszej drużyny i sztabu chciałbym przekazać wyrazy wsparcia dla Ukrainy. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy. Zawodnicy byli bardzo skupieni, wykonali plan, który sobie założyliśmy. Oczywiście, przyszło zmęczenie i błędy. W pewnym momencie Polska zaczęła też lepiej rzucać. Na koniec pokazaliśmy, że potrafimy wygrać zaciętą końcówkę, to dobry znak.

Siim-Sander Vene (zawodnik reprezentacji Estonii): To dobre zwycięstwo dla nas, szczególnie w tak trudnym czasie na świecie. Wypełniliśmy nasz plan meczowy tak, jak chcieliśmy przez całe spotkanie. W drugiej połowie pozwoliliśmy rywalom poczuć się bardziej komfortowo. Dzięki temu wrócili do meczu, przez to była zacięta końcówka.