Polska po raz drugi zagra z Estonią

W pierwszym spotkaniu między tymi drużynami, rozegranym w piątek w Tallinnie, Estonia zwyciężyła 75:71. Mecz w końcówce był bardzo zacięty, a Biało-Czerwoni mieli szansę na wygraną w ostatnich sekundach. Liderem drużyny trenera Igora Milicicia był Jakub Garbacz z 15 punktami, a w ekipie gospodarzy wyróżniał się Janari Joesaar, który rzucił 22 punkty.

- W pierwszej połowie pozwoliliśmy im na zdobycie łatwych punktów po sytuacjach, na które byliśmy przygotowani, byliśmy świadomi, że będą to grali. W drugiej zatrzymaliśmy ich na niskim wyniku. To pozwoliło nam wrócić do gry o zwycięstwo. Estonia jest do zatrzymania, to wtedy pokazaliśmy - mówi Michał Michalak.

Reprezentacja Polski ma szansę na szybki rewanż w hali Globus w Lublinie. Do poprawy na pewno są zbiórki - w pierwszym meczu Estonia wygrała ten element aż 46:28. Dodatkowo, Biało-Czerwoni muszą skupić się na poprawieniu swojej skuteczności z linii rzutów wolnych oraz zatrzymaniu trójek rywali. W składzie kadry szansę na debiut otrzyma Andrzej Pluta, a poza składem meczowym tym razem znalazł się Jakub Nizioł.

- Każdy mecz jest dla nas meczem o wszystko. Daliśmy z siebie wszystko w Estonii, teraz też damy z siebie wszystko. Przed własną publicznością musimy wygrać, będziemy walczyć o zwycięstwo - zapewnia Michalak.

Początek spotkania Polska - Estonia w hali Globus w Lublinie o godz. 18:00. Transmisja w TVP Sport. Bilety na Eventim.pl

Skład reprezentacji Polski na mecz Polska - Estonia:

Rozgrywający

Andrzej Pluta, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz

Marcel Ponitka, Parma-Parimatch Perm (Rosja)

Jakub Schenk, King Szczecin

Rzucający

Jakub Garbacz, Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

Filip Matczak, King Szczecin

Michał Michalak, EWE Baskets Oldenburg (Niemcy)

Niscy skrzydłowi

Michał Kolenda, Trefl Sopot

Michał Sokołowski, Nutribullet Treviso Basket (Włochy)

Silni skrzydłowi

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Jarosław Zyskowski, Enea Zastal BC Zielona Góra

Środkowi

Aleksander Balcerowski, BC Mega Basket Belgrad (Serbia)

Dominik Olejniczak, BCM Gravelines Dunkierka (Francja)



Sztab reprezentacji Polski

Trener główny: Igor Milicić

Dyrektor sportowy: Łukasz Koszarek

Asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan, Marek Popiołek

Trener przygotowania motorycznego: Dominik Narojczyk

Fizjoterapeuci: Łukasz Witczak, Arkadiusz Markiewicz

Lekarz: Marcin Błoński

Kierownik: Maciej Krupiński

Oficer prasowy: Paweł Łakomski