Michał Sokołowski: Wygrana ważna pod względem mentalnym

Michał Sokołowski (zawodnik reprezentacji Polski): Jestem dumny z tego, że wygraliśmy ten mecz. Nie był to najładniejszy mecz, nie był to też łatwy mecz. Goniliśmy od pierwszej kwarty, gdzie zagraliśmy tak samo tragicznie jak w drugiej w Estonii. Tam nie udało nam się tego wyciągnąć, tutaj było lepiej. Wyszliśmy na prowadzenie, nie oddaliśmy go. Była szansa wygrać pięcioma, ale to się nie udało. Ta wygrana jest dla nas bardzo ważna pod względem mentalnym. To może być dla nas punkt zapalny, światełko, że uwierzymy, że ta drużyna może grać z najlepszymi, wygrywać. Wierzymy w to, co trener chce nam przekazać, że razem ten zespół może osiągać dobre wyniki.

Igor Milicić (trener reprezentacji Polski): Na pewno każdy widział tę zadziorność od pierwszej minuty. W ataku to nie wyglądało na początku dobrze, natomiast nikt nie może podważyć chęci i woli walki tej drużyny. W przeszłości nie zawsze to było rzeczywistością. Zawodnicy walczą o każdy centymetr boiska. Koszykarze zbierają cenne doświadczenie. Nie jesteśmy na straconej pozycji w tej grupie. Wierzymy, że z każdym możemy grać. Chcę, aby zawodnicy wierzyli, że są lepsi niż pokazują to w klubach. Pokazali wielki charakter, wolę zwycięstwa dla polskiej koszykówki.

Siim-Sander Vene (zawodnik reprezentacji Estonii): Trudny mecz. To były dwa fizyczne mecze. Dzisiaj przegraliśmy dwoma punktami, kilka dni temu wygraliśmy czterema. Różnice między drużynami są małe. W pewnym momencie mieliśmy problem z ofensywą, a w tak wyrównanym meczu czasami to wystarczy.

Jukka Toijala (trener reprezentacji Estonii): Gratulacje dla reprezentacji Polski. Dzisiaj zagrali trochę lepiej, chociaż różnica była mała. W dwumeczu jesteśmy lepsi o dwa punkty. Straciliśmy kontrolę nad ofensywą przez ich fizyczną grę i dobrą defensywę. To nie była piękna koszykówka. Jestem zadowolony z moich zawodników - z ich pracy przez ostatnie osiem dni. Chcemy nadal rozwijać koszykówkę w Estonii i sprawiać, aby ona ciągle była lepsza.